Vakiosta 166 000 euroa 6,75 euron haravalla Reisjärvellä pelattuun riviin

Vakion ainut täysosuma toi vuoden suurimman voiton Reisjärvellä pelattuun riviin lauantaina (kierros 4/2019). Runsaan 166 000 euron voitto tuli 6,75 euron hintaisella haravalla.

Voittoharava oli pelattu Reisjärven K-marketissa. Koska voittaja käytti Veikkaus-korttia, voittorahat siirtyvät automaattisesti hänen pankkitililleen kolmen viikon karenssiajan jälkeen.

Voiton tuoneessa 6,75 euron haravassa oli kahdeksan varmaa merkkiä ja viisi täysinvaihdeltua merkkiä. Takuu oli paras tulos miinus yksi. Se tarkoittaa, että 13 kohteen osuessa harava takaa osuman vähintään 12 oikein -tuloksille toisessa voittoluokassa. Ottelut olivat Englannin FA Cupia ja Mestaruussarjaa.

- Harava on niin sanottu epätäydellinen järjestelmä. Se on järjestelmää edullisempi ja sisältää aina minimitakuun voittoluokasta. Hyvällä onnella harava voi puraista myös ylimmässä voittoluokassa, kuten nyt kävi. On syytä onnitella voittajaa, sanoo muuttuvakertoimisen vedonlyönnin tuotepäällikkö Miikka Nurmi.

Voittoharavan 6,75 hinta olisi kohonnut täydellisellä haravalla 60,75 euroon. Täysosuma toi 165 848,40 euroa. Voittosumma nousi yhteensä 166 345,00, kun haravaan osui myös kaksi 11 oikein -tulosta ja 14 kappaletta neljännen voittoluokan 10 oikein -tulosta.

Vuoden suurimmat vakiovoitot 2019

1. 166 345,00 Reisjärvi kierros 4 2. 47 700,60 Akaa kierros 2 47 700,60 Helsinki kierros 2 47 700,60 Helsinki kierros 2 47 700,60 Hyvinkää kierros 2