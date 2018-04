Vakiosta noin 95 000 euron voitot Seinäjoelle ja Espooseen

Toinen voitoista oli pelattu Seinäjoen Peliareenalla. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän voi lunastaa voittonsa Danske Bankista tai tietyistä Veikkauksen pelisaleista.

Toinen voitoista matkasi espoolaiselle nettipelaajalle. Hän saa voittonsa suoraan tililleen.

Lauantai 28.4.2018 – Vakio

1 Burnley – Brighton 0–0 X

2 Crystal P – Leicester 5–0 1

3 Huddersfield – Everton 0–2 2

4 Newcastle U – West Bromwich 0–1 2

5 Southampton – Bournemouth 2–1 1

6 Swansea – Chelsea 0–1 2

7 Aston Villa – Derby 1–1 X

8 Sheffield U – Preston 0–1 2

9 QPR – Birmingham 3–1 1

10 Norwich C – Leeds U 2–1 1

11 Hull – Cardiff C 0–2 2

12 Nottingham – Bristol C 0–0 X

13 Barnsley – Brentford 2–0 1

Voitonjako

13 oikein 2 kpl 94 690,20 €

12 oikein 71 kpl 889,10 €

11 oikein 929 kpl 67,90 €

10 oikein 7174 kpl 17,50 €