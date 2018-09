Vakiosta yli 64 000 euroa Kotkaan ja Espooseen ja 73 000 euroa isolle porukalle Alajärvelle

Vakion kolmesta täysosumasta kaksi tuli haravilla ja yksi järjestelmällä lauantaina (kierros 38/2018). Yli 64 000 ja 65 000 euron haravavoitot menivät Karjalantien R-kioskissa Kotkassa pelattuun peliin ja nettipelaajalle Espooseen. Yli 73 000 euron porukkavoitto meni kymmenen osuuden porukalle, joka oli pelattu Alajärven R-kioskissa.

Kotkalaisvoittaja nappasi alavoittoineen 64 632,40 euron voittonsa 8,00 euroa maksaneella paras tulos miinus yksi -haravalla. Pelissä oli kahdeksan osittainvaihdeltua kohdetta ja viisi varmaa.

Espoolainen nettipelaaja nettosi hieman isommalla haravallaan 65 487,80 euroa. Takuuna oli sama paras miinus yksi, mutta merkkejä 23,00 euroa maksaneessa pelissä hieman enemmän: viisi osittainvaihdeltua ja kolme täysinvaihdeltua kohdetta, mikä jätti varmojen määrän viiteen.

Alajärven porukka otti voitoista selvästi suurimman, kun alavoittojen runsas määrä nosti saldon 73 155,40 euroon. Kunkin pelaajan osuus maksoi 9,60 euroa ja toi 7 315,54 euron voiton. Järjestelmässä oli seitsemän osittainvaihdeltua ja yksi täysinvaihdeltu kohde. Kaikki merkit oli laitettu otteluun Crystal Palace – Newcastle, joka päättyi 0-0.

Rivin suurin yllätys nähtiin kohteessa 11 Leeds U – Birmingham (1-2), jossa kakkosta oli pelattu vain 12 prosenttia. Alle 20 prosentin jäätiin lisäksi ottelussa Aston Villa -Sheffield Wednesday (1-2), jossa vieraileviin ”pöllöihin” uskoi vain 19 prosenttia pelaajista.

Vakio 1, lauantai 22.9.2018

1. Liverpool – Southampton 3–0 1

2. Manchester U – Wolverhampton 1–1 X

3. Cardiff C – Manchester C 0–5 2

4. Crystal P – Newcastle U 0–0 X

5. Burnley – Bournemouth 4–0 1

6. Leicester – Huddersfield 3–1 1

7. Brighton – Tottenham 1–2 2

8. West Bromwich – Millwall 2–0 1

9. Derby – Brentford 3–1 1

10. Middlesbrough – Swansea 0–0 X

11. Leeds U – Birmingham 1–2 2

12. Aston Villa – Sheffield W 1–2 2

13. QPR – Norwich C 0–1 2

Voitonjako

13 oikein 3 kpl 64 539,40 €

12 oikein 124 kpl 780,70 €

11 oikein 2090 kpl 32,00 €

10 oikein 18260 kpl 6,10 €

MiniVakio

7 oikein 727 kpl 35,30 €