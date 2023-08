Valco tuo kiertotalouden kuulokkeisiin innovatiivisella vaihto-ohjelmallaan

Jaa

Valco, suomalainen kuulokkeisiin erikoistunut yritys, on osoittanut jälleen sitoutumisensa kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen lanseeraamalla ainutlaatuisen vaihto-ohjelman. Tämä ohjelma, joka on mahdollisesti ensimmäinen laatuaan maailmassa, antaa asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa vanhat VMK20 ja VMK19 -kuulokkeensa uusiin, tekniikaltaan edistyneisiin VMK25-malleihin. Vaihtohyvitys vanhoista kuulokkeista on 50 euroa.

Valco, suomalainen äänenlaadun ja kuolemantähtiin erikoistunut yritys, on osoittanut jälleen sitoutumisensa kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen lanseeraamalla ainutlaatuisen vaihto-ohjelman. Tämä ohjelma, joka on mahdollisesti ensimmäinen laatuaan maailmassa, antaa asiakkaille mahdollisuuden vaihtaa vanhat VMK20 ja VMK19 -kuulokkeensa uusiin, tekniikaltaan edistyneisiin VMK25-malleihin. Vaihtohyvitys vanhoista kuulokkeista on 50 euroa. "Kuluttajat hakevat yhä enemmän kestäviä vaihtoehtoja, ja haluamme tarjota heille ratkaisuja, jotka vastaavat tähän tarpeeseen", sanoo Henri Heikkinen, Valcon yrittäjä. "Uusi ohjelma antaa asiakkaillemme mahdollisuuden nauttia viimeisimmästä tekniikasta samalla, kun he osallistuvat aktiivisesti kiertotalouden tukemiseen ja edistävät meidän bisneksiämme." Valco on - ehkä ainoana maailmassa - myynyt käytettyjä kuulokkeita jo yli vuoden ajan ja on nyt laajentanut tarjontaansa sisältämään myös tämän uuden vaihto-ohjelman. Tämä ohjelma ei ole vain kuluttajaystävällinen, vaan se myös edistää aktiivisesti kiertotaloutta vähentämällä elektroniikkajätteen määrää. Lisäksi se tukee Valcon liiketoimintaa mahdollistamalla huollettujen, takuulla varustettujen kuulokkeiden edelleenmyynnin. Valcolla on myös oma kuulokehuolto, jossa kuulokkeet voidaan korjata myös takuuajan päätyttyä - jälleen, ehkä ainoana maailmassa. Tämä takaa kuulokkeiden pitkäikäisyyden ja lisää niiden kiertotalouspotentiaalia. Valco on myynyt pelkästään Suomeen jo kymmeniä tuhansia VMK20 -kuulokkeita, joten käytettyjen Valco -kuulokkeiden markkinan pitäisi olla merkittävämpi kuin esimerkiksi Alfa Romeo -merkkisten autojen. "Käytetyt matkapuhelimet ovat Suomessa ja maailmalla jo arkipäivää, mutta meidän tiedossamme ei ole, että kuulokkeilla olisi virallisia jälkimarkkinoita missään muualla", Heikkinen jatkaa. "Uusi vaihto-ohjelma on osoitus tästä sitoutumisesta ja ylivertaisesta bisnesälystä" Valcon kuulokkeiden vaihto-ohjelmaan pääsee vaikka heti ostamalla VMK20 -kuulokkeet 149 eurolla ja palauttamalla ne saman tien 50 euron lahjakorttia vastaan. Lisätietoja ohjelmasta Valcon verkkosivuilla www.valco.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa