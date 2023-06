Valentin Vaala -elokuvafestivaalissa tunnelmoidaan elokuvamusiikilla

Vaalan historiallinen Veturitalli muunnetaan festivaalin ajaksi elokuvateatteriksi, jossa esitetään aidolla 35 mm:n filmikameralla kaikkiaan 13 elokuvaa, jokainen tutkijan asianmukaisesti esittelemänä. Näemme muiden muassa yleisön rakastamat musikaalit Kulkurin valssin ja Kipparikvartetin.

Elokuvaa ikivihrein sävelin

Musiikki on vahvimpia elokuvan keinoja tunnelmien luomiseksi. Elokuvan ääniraidalla soiva tietyn ajan suosikkisävelmä lennättää yleisön hetkessä nostalgiseen menneisyyteen.

Elokuvamusiikin merkitystä avaavat elokuvaohjaaja Markku Pölösen ja säveltäjä Vesa Mäkisen työnäytös ”Yksi kohtaus – kolme musiikkia” sekä tutkija Juha Seitajärven luento rikoselokuvien musiikista. Elsa Saision tähdittämä Silta muistoihin -konsertti johdattaa elokuvamusiikin maailmoihin aina 30-luvulta tähän päivään.

”Elokuva on parhaimmillaan yhdessä koettuna ja erityisen antoisaa se on ollut viime vuosina juuri Vaalan elokuvajuhlilla. Se on kuin onnellinen saareke keskellä usein kaoottisena näyttäytyvää nykyhetkeä; kaukana kavala maailma. Eläköön suomalainen elokuva!” (Markku Pölönen, festivaalin taiteellinen johtaja)

Valentin Vaala -elokuvafestivaali

Vaala, Veturitalli 30.6.‒2.7.2023