Välikäytävään uutta elämää

Original Sokos Hotel Arinan lokakuussa alkaneen peruskorjauksen ja uudistuksen ensimmäinen vaihe on nyt valmis. Tyhjänä ollut Rotuaarin ja Isokadun yhdistävä käytävä on saanut uuden käyttötarkoituksen. Tilaan on tehty hotellin kuntosali, lasten leikkitila sekä kaksi uutta Frans & Camille -ravintolan kabinettia. Hissi Kivisydämeen palvelee edelleen Rotuaarin puolelta.

Toimialajohtaja Ulla Peltoniemi ja hotellijohtaja Päivi Kaarlela iloitsevat uudistuksen saamasta palautteesta. Kuva: Petteri Löppönen

Tyhjiin tiloihin uusia toimintoja – Lapsiperheet ja työmatkustajat ovat kaksi tärkeintä asiakassegmenttiämme. Uudistuksia suunniteltaessa kiinnitimme erityistä huomiota heidän toiveisiinsa. Tästä syystä panostimme sekä fyysiseen hyvinvointiin ja palautumiseen kuntosalin avulla, että lasten hotellielämykseen monipuolisen ja virikkeellisen leikkitilan kautta. Erityisesti lapsivierailta jo nyt saamamme palaute on osoittanut, että panostus leikkitilan toiminnallisuuteen oli oikea ratkaisu, sanoo Original Sokos Hotel Arinan hotellijohtaja Päivi Kaarlela. – Frans & Camillen yhteyteen rakennettiin kaksi eri tyylistä kabinettia, jotka peilaavat ranskalaisen bistron tunnelmia. Oululainen YOZEN arkkitehdit suunnitteli meille tilat, joissa on upeat puitteet ruokailuun omalla seurueella, kokouksille sekä vaikkapa pienelle juhlaväelle. Kabineteissa on panostettu sekä tyylikkääseen sisustukseen, että viimeisimpään kokoustekniikkaan. Meiltä on toivottu lisää neuvottelutiloja, jossa voi ruokailla kokouksien yhteydessä. Jokainen tapahtuma suunnitellaan yhdessä vastaamaan asiakkaan toiveita ja tarpeita, Kaarlela kertoo. Pohjoissuomalaisella yhteistyöllä Ensimmäiset 75 huonetta on nyt valmiina vieraille ja näiden mukana 2 sviittiä hotellin ylimmässä kerroksessa. Seuraavat 100 huonetta valmistuvat syksyllä 2021. Uudistuksen rakennus- ja LVI -osuudesta vastaa Movitek Oy, sähköurakasta OAT Oy ja kiintokalusteista Kiimingin kaluste Oy. Huoneiden sisustussuunnittelusta vastaa oululainen PAVE Arkkitehdit Oy ja kuntosalin, leikkitilan sekä kabinettien sisustussuunnittelun on tehnyt oululainen YOZEN arkkitehdit. – Haluamme varmistaa, että alueemme pysyy elinvoimaisena ja sen vuoksi toteutamme uudistuksen yhdessä pohjoissuomalaisten urakoinnin ja suunnittelun ammattilaisten kanssa. Painotamme uudistuksessa kestäviä materiaaleja ja esimerkiksi osa kalusteista on kunnostettu uudestaan paikallisten käsityöläisten toimesta. Yhteistyöllä voimme varmistaa, että Pohjois-Suomi on meille kaikille paras paikka elää, matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi sanoo. – Investoimme kokonaisuutena 8 M€ ja sen alueellinen työllistämisvaikutus on 40 henkilötyövuotta. Tämä investointi on yksi esimerkki siitä, kuinka Arinan tuotot palautetaan alueen ja palvelujen kehittämiseen Pohjois-Suomessa, Peltoniemi lisää. Pääsette tutustumaan hotellimme uudistuksiin alta löytyvällä videolla.

Kuvat Toimialajohtaja Ulla Peltoniemi ja hotellijohtaja Päivi Kaarlela iloitsevat uudistuksen saamasta palautteesta. Kuva: Petteri Löppönen Lataa Hotellin kuntosalilla voi huolehtia fyysisestä hyvinvoinnista. Kuva: Anna Suistola Lataa Hotellin kuntosalilla voi huolehtia fyysisestä hyvinvoinnista. Kuva: Anna Suistola Lataa Lasten leikkitilasta löytyy monenlaista tekemistä ja tilaa touhuta. Kuva: Anna Suistola Lataa Leikkitilasta löytyy mm. liukumäki ja pitkä leikkiautorata. Kuva: Anna Suistola Lataa Lasten leikkitilasta löytyy monenlaista tekemistä ja tilaa touhuta. Kuva: Anna Suistola Lataa Frans & Camille sai uudistuksessa kaksi uutta kabinettia. Kuva: Anna Suistola Lataa Frans & Camille sai uudistuksessa kaksi uutta kabinettia. Kuva: Anna Suistola Lataa Kabinetit on varusteltu laadukkaalla kokoustekniikalla. Kuva: Anna Suistola Lataa

