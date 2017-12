Valinnanvapauslain esitys vaarantaa päivystävän sairaalan toimintaedellytykset

Taysin vuosi alkaa ”viiden tähden sairaalana” 11.12.2017 13:34 | Tiedote

Pirkanmaan julkinen erikoissairaanhoito on vuoden alusta lähtien yhden sairaalan kokonaisuus, kun Tampereen kaupungin Hatanpään sairaala yhdistyy Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Taysilla on jatkossa viisi toimipistettä, sillä vuoden alusta Lahden sädehoidon yksikkö siirtyy HUSin toiminnaksi. ”Viiden tähden sairaalan” hoidossa tavoitellaan potilaiden sujuvaa hoitoon pääsyä ja toimivaa työnjakoa. Sairaanhoitopiirillä on parhaillaan selvityksen kohteena myös ”kahdeksan tähden sairaalan” kokonaisuus yhdessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja sen alueella olevan kolmen sairaalan kanssa. Jonottomuuden kehittämiseksi uudenlaisessa Taysin kokonaisuudessa on tekeillä erillinen toimenpideohjelma, todetaan valtuuston maanantaina hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Valtuusto hyväksyi myös hallituksen esityksen ensi vuoden talousarvioksi. Valtuusto päätti maanantain kokouksessaan myös henkilöstölisäyksestä Taysin psykiatrisen päivystystoiminnan turvaamiseksi Tays Pitkäniemessä. P