Välipalajuoma, jossa on 150 g kasviksia – nyt tuli terveyden ehdoilla tehty ”smoothie”

Ravitsemusasiantuntija Hanna Partasen suunnittelemassa, lohjalaisen Bonne Juomat Oy:n valmistamassa BonBooztissa on mm. punajuurta, 150 grammaa kasviksia ja reippaasti enemmän kuitua sekä proteiinia kuin muissa markkinoilla olevissa smoothie-juomissa.

Uuden välipalajuoman sisällön määrittivät terveystutkimukset. THL:n viime syksynä julkaistun kansallisen Finravinto-tutkimuksen mukaan miehistä vain 14 prosenttia ja naisista 22 prosenttia syö suosituksen mukaisesti kasviksia, hedelmiä ja marjoja.



Yli 70 prosenttia suomalaista ei saa riittävästi kuitua ravinnostaan.

– Olen haaveillut pitkään siitä, että voisin aidosti sanoa potilailleni jonkun välipalatuotteen olevan hyvä valinta. Nyt tuli tilaisuus suunnitella sellainen itse, kertoo ravitsemusasiantuntija Hanna Partanen BonBoozt -juoman syntymisen syistä.



Lopputuloksena vegaanisen Bon Boozt -juoman 2,5 desilitran annoksessa on kasviksia ja hedelmiä 150 grammaa, lähes kolmannes päivän tarpeestamme. Annoksessa on 3,3 grammaa kuitua ja 5 grammaa proteiinia. Se vastaa ravitsemuksellisesti yhtä grahamjuustoleipää.



Koko 0,5 litran kierrätettävässä kartonkipullossa on 300 grammaa kasviksia, 6,6 grammaa kuitua ja 10 grammaa proteiinia.



– Rakenne on paksuhko, sillä on tieteellistä näyttöä siitä, että sakeampi neste poistuu mahalaukusta hitaammin kuin laimea, ja kylläisyysvaikutus on parempi. En halunnut missään nimessä mehumaista juomaa, Hanna Partanen kertoo.

Tervetullut välipala FODMAP-dieetin tueksi



BonBooztit on tehty Lohjanharjun lähdeveteen. Red Beat -versio sisältää mm. punajuurta. Proteiiniksi valittiin soijan sijaan lupiiniproteiini, sillä moni on allerginen sekä maidolle että soijalle. Huomioitava on, että jotkut maapähkinäallergikoista voivat saada oireita myös lupiinista.



Saman määrän proteiinia ja kuitua sisältävä Bon Boozt Smooth Kick -vaihtoehto kehitettiin erityisesti ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsiviä, FODMAP-dieettiä noudattavia ihmisiä varten. Heille on ollut tarjolla erittäin rajallinen välipalavaihtoehtojen valikoima.



– Ruokatrendit eivät kiinnosta minua lainkaan. Potilaat kuitenkin kysyvät usein uusien välipalatuotteiden terveellisyydestä. Tähän saakka on pitänyt lisätä terveellisyysvaikutuksiin mutta-jatko.



– Teen itsekin paljon työmatkoja, ja olen kaivannut nopeaa ja helppoa, mutta terveellistä välipalatuotetta. Tässä se nyt on, Hanna Partanen sanoo.



Bon Boozt -välipalajuomaa myyvät suurimmat Prismat ja S-Marketit sekä hyvin varustellut K-Kaupat.