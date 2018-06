Välittäjät uskovat pirteään mökkikesään – viime vuosina mökkien osto siirtynyt loppukesään

Sari Leppikangas on nimitetty Kiinteistömaailma Oy:n omistaman Pala-palvelun liiketoimintajohtajaksi 22.3.2018 09:45 | Tiedote

Sari Leppikangas on nimitetty johtamaan Kiinteistömaailma Oy:n omistamaa uutta Pala-palvelua. Pala tarjoaa palveluja asuntojen itsemyyjille: myyjä hoitaa asuntokauppansa itse mutta ostaa haluamansa Palan palvelua esimerkiksi asunnon markkinointia tai kauppaneuvotteluja varten. Palvelu on tällä hetkellä pilottivaiheessa, ja siihen voi tutustua osoitteessa www.palalkv.fi. Sari Leppikangas on tehnyt pitkän uran erilaisissa finanssialan esimiestehtävissä. Viimeksi hän on työskennellyt Danske Bankissa uusasiakashankinnassa esimiehenä. - Sarin tehtävä on luotsata Pala-palvelu pilottivaiheesta vahvaksi palvelubrändiksi. Kokeneena palveluesimiehenä ja pankkitaustansa ansiosta hänellä on siihen erinomaiset edellytykset. Palveluperheeseemme kuuluu jatkossa Kiinteistömaailma-franchisingketjun tarjoama täyden palvelun kiinteistönvälityspalvelu sekä uusi Pala-palvelu itsemyyjien avuksi, kuvaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen. Lisätiedot Erkki Heikkinen, toimitusjohtaja, Kiinte