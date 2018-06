Välittäjät uskovat pirteään mökkikesään – viime vuosina mökkien osto siirtynyt loppukesään

Kesämökkien ostossa huippukausi on siirtynyt viime vuosina eteenpäin. Suomalaiset hakevat vaivattomuutta mökkeilyssä, sillä nyt etsitään erityisesti mökkejä, jotka eivät kaipaa remonttia ja ovat riittävän lähellä kotia.

Kesämökkikausi on jo alkanut, mutta mökkikauppa saattaa olla vasta alkamassa. Danske Bankin lainatietojen mukaan mökkikauppojen solmimisajankohta on jakaantunut alkukesästä myös loppukesään ja alkusyksyyn. Vuonna 2016 syyskuu oli suosituin lainanottokuukausi ja viime vuonnakin se nousi toiseksi suosituimmaksi kuukaudeksi.

”Kesämökit ostettiin lainatietojemme perusteella vielä muutama vuosi sitten lähinnä alkukesästä. Nyt mökkilainoja otetaan myös loppukesästä. Se voi näkyä myös tämän kesän mökkikaupoissa. Suomalaiset ostavat mökkejä nykyään myös talvikäyttöön”, kertoo Danske Bankin Mikkelin konttorinjohtaja Sari Salinto. Saimaan kupeessa oleva Mikkeli on perinteisesti ollut Suomen suosituimpia mökkipaikkakuntia.

Kiinteistömaailman yrittäjät Suomen suosituimmista mökkipaikkakunnista kertovat, että mökkikauppa on piristynyt tänä vuonna aikaisempiin kesiin verrattuna.

”Hinnat ovat normalisoituneet. Ehkä osin siitäkin syystä kauppa on piristynyt ja nyt alkukesä on osoittanut syksyllä alkaneen paremman kaupankäynnin jatkuvan. Myös lamapuheiden loppu on auttanut asiaa, ja keleilläkin on merkitystä”, sanoo Kiinteistömaailman Mikkelin-yrittäjä Pertti Orava.

Mökkien ostajat keski-ikäisiä

Kesämökkeilyn suosiosta eri ikäluokissa keskustellaan paljon, mutta uusien mökkilainojen perusteella näyttää siltä, että mökkejä ostavat eniten keski-ikäiset. Lähes puolet uusista mökkilainoista on myönnetty 40-60-vuotiaille. Alle 35-vuotiaita on vain kahdeksan prosenttia.

Mökkien hinnat vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea mökkilainojen perusteella. Suurimmat lainat ovat pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, jossa uusien mökkilainojen koko on noussut yli 100 000 euron tänä vuonna.

Edullisimmat mökit lainojen perusteella löytyvät Pohjois- ja Itä-Suomessa, jossa mökkilainat ovat keskimäärin noin 70 000 euroa.

”Mökin kysyjistä puolet ostaa noin 100 000 euron mökin, jossa ei liikaa mukavuuksia ole. Kaikilla mukavuuksilla varustellut mökit maksaa reilusti yli 200 000”, kertoo Kiinteistömaailman Orava.

Mökkien hinnat laskivat Danske Bankin lainatietojen perusteella 2010-luvun alussa ja nousu oli sen jälkeen maltillista. Viime vuonna hinnat nousivat vuodesta 2016 kaksi prosenttia. Itä-Suomen suosituilla mökkipaikkakunnilla hintojen laskua on aiheuttanut venäläisten ostajien vähentyminen.

”Viime vuonna saavutettiin hinnoittelussa oikea taso, kun Venäjä-lisä hinnoista on poistunut. En käyttäisi sanaa hintojen lasku vaan normalisoituminen”, sanoo Kiinteistömaailman Orava.

Millaisista mökeistä on erityisesti kysyntää?

Suomalaiset ovat kiinnostuneita mökeistä, joiden hinta on 100 000 euroa tai alle.

Mökinostajat arvostavat iltakäyttöä, eli mökin olisi hyvä sijaita vajaan tunnin päästä lähimmästä kaupungista.

Helppo tavoitettavuus tarkoittaa myös sitä, että aiempaa harvempi on kiinnostunut saarimökeistä.

Mökeissä näkyy sama ilmiö kuin asunnoissa: ostajat ovat aiempaa vähemmän valmiita tekemään remontteja.

Mökkeihin halutaan sähköt, mutta ei välttämättä muita mukavuuksia.

Millaisista mökeistä on nyt paljon tarjontaa?