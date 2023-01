Välittämistä 75 vuotta: Veripalvelulla juhlavuosi

Veripalvelun uusi keskuspaikka Vantaan Vehkalassa ottaa mielellään vastaan toimittajia vierailuille. Voit tutustua meillä ”veren matkaan” eli mitä luovutetulle verelle tapahtuu tuotantoprosessissa ja mitä verestä tutkitaan laboratorioissa.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolu- ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vuosibudjettimme on noin 60 milj. euroa ja palveluksessamme on noin 500 henkilöä.