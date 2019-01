Valkean kesäkadun tavoite, turvallisuus ja ympärivuorokautinen aukiolo

Kauppakeskus Valkean Isokadun kesäkatuosuuden tavoitteena on olla oululaisten olohuone, ja ympärivuorokautisesti läpikuljettava katu. Valkean kiinteistönomistaja Osuuskauppa Arina haluaa palvella oululaisia alkuperäisen tavoitteen mukaisesti, eikä aja katuosuuden öistä sulkemista.

Kesäkadun järjestys ja turvallisuus ovat poliisin valvonnassa. Ympärivuorokautisen järjestyksen varmistamiseksi Valkea on poliisin luvalla kustantanut järjestyksenvalvonnan, sisältäen katuosuuden tallentavan kameravalvonnan. Poliisilla on mahdollisuus valvoa järjestystä myös kameroiden kautta. Kesäkadun järjestyshäiriöiden määrä on laskenut merkittävästi vuonna 2018. Valkean vartiointiliike ja poliisi näkevat kehityksen myönteisenä sekä vallitsevan järjestys- ja turvallisuustilanteen hyvänä.

Valkean suunnittelua vuonna 2008 aloitettaessa oululaisille tehtiin kyselytutkimus (toteuttaja: Reteam), jossa haluttiin selvittää, mitä oululaiset haluavat keskustaan rakennettavan.

Tutkimuksen tuloksena oululaiset halusivat keskustaan:

- enemmän kauppoja

- uuden kauppakeskuksen

- rentoutumis- ja kohtaamispaikan

- helpon saavutettavuuden ajasta, hintatasosta ja matkustustavasta riippumatta

Tällainen paikka, oululaisten olohuone, Kauppakeskus Valkea on ollut keväästä 2016 alkaen.