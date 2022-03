Valkohäntäpeuran ja metsäkauriin saalismäärässä jälleen kasvua

Antalen fällda vitsvanshjortar och rådjur ökade igen 10.3.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Jaktsäsongen för vitsvanshjort och rådjur avslutades i mitten av februari. I hela landet fälldes 74 000 vitsvanshjortar och 20 400 rådjur. Bytesmängderna ökade jämfört med tidigare, och var återigen på rekordnivå. Under den avslutade säsongen samlade jägarna för första gången in observationsuppgifter om vitsvanshjort under jakten.