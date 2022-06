Valkohattuhakkeri kehitti koulutuksen ohjelmistokehittäjille – turvallisen koodaamisen perusasiat voi nyt oppia verkossa

Fraktal Oy

Fraktal Oy on vuonna 2019 perustettu tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluyhtiö. Yhtiön pääpaikka on Helsingissä ja lisäksi sillä on työntekijöitä Tampereella ja Kööpenhaminassa. DevSecLab-koulutuspalvelu on innovoitu ja kehitetty kokonaan Suomessa.

Yhtiö on pääosin työntekijöidensä omistama ja sen merkittäviin muihin omistajiin kuuluu myös Reaktor Innovations Oy. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä 23 työntekijää. Yhtiön liikevaihto 2021 oli 2 M€ ja tulos voitollinen 136 t€.

Yhtiön kotisivut ovat www.fraktal.fi ja Twitter @FraktalCyber. DevSecLab-palvelu löytyy osoitteesta www.devseclab.fi