Valkoposkihanhia karkotetaan hallitusti Onkilahden ja Hietasaaren puistoista

Suurissa parvissa liikkuva valkoposkihanhi on kiusallinen ongelma puistoissa niiden jätösten määrän takia. Hanhien häätäminen niille tärkeistä elinympäristöistä on kuitenkin kiellettyä. Vaasassa Onkilahden ja Hietasaaren puistot eivät ole valkoposkihanhien elinkierron kannalta tärkeitä paikkoja. Vain ei-tärkeiksi määritellyillä alueilla on sallittua hallitusti ja rauhallisesti karkottaa lintuja pois. Vaasan kaupunki hoitaa tehtävää nyt Lissu-koiran avulla.

Palveluvastaava Jarmo Latvala Lissu-koiran kanssa Onkilahden puistossa. Kuva: Rauli Lehto

Huhtikuun puolivälin jälkeen valkoposkihanhiparvia alkoi ilmestyä Vaasan puistoihin ja rannoille. Vaasan kaupungilta oli aiemmin selvitetty, olisiko Onkilahden ja Hietasaaren puistoista mahdollista suorittaa hanhien karkotusta poikkeusluvalla. - ELY-keskuksesta saamamme vastauksen mukaan kyseiset alueet eivät ole valkoposkihanhien elinkierron kannalta tärkeitä, joten niissä karkotukseen ei tarvita poikkeuslupaa. Ohjeen mukaan karkotus on sallittua hallitusti ja rauhallisesti niin, että koiraa käytettäessä se ei saa jahdata lintuja, kertoo pienvenesatamien palveluvastaava Jarmo Latvala, joka käyttää työtehtävässä saksanpaimenkoira Lissua. Hanhivastaava-Lissu toimii rauhallisesti - Kävelen Lissun kanssa rauhallisesti valkoposkihanhiparvea kohti ja parvi lentää muualle. Kun tämän toistaa säännöllisesti, hanhien pitäisi oppia välttämään kyseistä aluetta, Latvala kertoo. Latvalan vastuulla ovat muun muassa laiturialueet, joten kävely koiran kanssa kahden puiston läpi sointuu työpäivään, kun muut kiireet sen sallivat. Lissu, viralliselta nimeltään Tuntemattoman Nieglajoki, on yksivuotias saksanpaimenkoira. Latvala on kokenut koiranohjaaja, joten Lissu suorittaa hanhien karkotusta hallitusti ja maltillisesti. - Lissu on taluttimessa ja se ei hauku hanhille. Koiran säännöllinen vierailu kuitenkin tekee hanhille sen verran epämukavan olon, että ne etsivät mieluisamman paikan oleskella. Lissu puolestaan nauttii, kun saa tehdä tärkeää työtä, josta saa palkaksi ruokaa ja ylimääräisen leikkihetken kanssani, Latvala hymyilee.

