Valkoposkihanhilla lähtöviikko

Avustusta haettavana vesiensuojeluun kaupunkien alueiden käytössä 18.10.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on haettavissa avustusta vesiensuojeluun kaupunkien alueiden käytössä 18.10.–30.11.2022 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla noin 2,5 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilölle.