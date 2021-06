Valkoposkihanhilla lintuinfluenssaa Pohjois-Karjalassa - toimintaohjeita

Jaa

Pohjois-Karjalassa varmistui 27.5.2021 kevään ensimmäinen lintuinfluenssatapaus. Kiteeltä kuolleena löydetyllä valkoposkihanhella todettiin Ruokaviraston tutkimuksissa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa.

Pohjois- ja Etelä-Karjalasta on toimitettu Ruokavirastoon toukokuun aikana useampia lintuja, etenkin valkoposkihanhia lintuinfluenssaepäilyinä tutkittavaksi. Kiteeltä 17. toukokuuta löytynyt valkoposkihanhi on ensimmäinen varmistunut tautitapaus, jossa todettiin linnuilla korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa korkeapatogeenista H5N1-tyypin lintuinfluenssaa.

Ruokaviraston tiedote 28.5.2021 (ruokavirasto.fi)

Kuolleisiin lintuihin ei pidä koskea - ilmoita havainnoista kunnaneläinlääkärille

Luonnossa liikkuvat voivat kohdata kuolleita luonnonvaraisia lintuja. Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista, tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Jos oireita havaitaan siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa, on asiasta välittömästi ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Lintujen joukkokuolemalla tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena viisi tai useampi vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua. Jos kohtaat kuolleita lintuja toimi näin:

Älä mene lintujen lähelle, äläkä koske niihin.

Ota viipymättä yhteyttä paikalliseen kunnaneläinlääkäriin tai läänineläinlääkäriin.

Kerro lintujen sijainti, lintujen arvioitu määrä ja mahdollinen lajitunnistus.

Virkaeläinlääkäri päättää jatkotoimenpiteistä.

Huolehdi hygieniasta - älä koske lintuihin

Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea. Jos lintuja on kuitenkin kosketeltu, pese kädet kosketuksen jälkeen hyvin vedellä ja saippualla. Tarvittaessa käytä lisäksi alkoholipitoista käsihuuhdetta. Ennen käsien pesua älä syö, tupakoi, hiero silmiä tai nenää.

Myös paikka, jossa lintu oli, tai esine, jolla lintua koskettiin, on pestävä, jos on todennäköistä, että paikkaan tai esineeseen tullaan koskemaan käsin, tai on kyse ruokailu- tai pikkulasten oleskelupaikasta. Sade huuhtelee ja auringonvalo hävittää viruksia, luonnontilaisia paikkoja ei käsitellä.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, mutta linnuissa voi esiintyä muitakin taudinaiheuttajia, kuten salmonellaa.

"Hyvä suojautuminen on kuitenkin syytä pitää mielessä", korostaa läänineläinlääkäri Riikka Aho.

