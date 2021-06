Valmennusta Tarja Haloselta ja muilta supertähdiltä – kansainvälinen hittikonsepti saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen

Jaa

Uusi startup-yritys Mentori.fi tuo kansainvälisen hittikonseptin Suomeen tarjoamalla luentosarjoja alojensa parhailta huippuosaajilta. Verkkovalmentajina nähdään kotimaisia supertähtiä presidentti Tarja Halosesta lähtien.

Haluatko kuulla Sunrise Avenue -vokalisti Samu Haberin tärkeimmän teesin tai Jukka Jalosen opit maailmanmestaruudesta? Nyt se on mahdollista. Kunnianhimoinen startup-tulokas Mentori kokoaa alojensa huippujen inspiroivia valmennusvideoita yhteen verkkopalveluun.

Masterclass-tyyppisessä palvelussa tavataan vaikuttava kattaus kotimaisia supertähtiä: ensimmäisiä Mentori-valmentajia ovat muun muassa presidentti Tarja Halonen, Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen ja stadionrockin kuningas Samu Haber. Lisäksi Mentorin valmentajapakkaan kuuluvat Angry Birdsin ja miljoonan muun idean isä Peter Vesterbacka, Jussi-palkittu näyttelijä Krista Kosonen, yli miljoonan Instagram-seuraajan fanittama luontokuvaaja Konsta Punkka, huippukokki Kari ”Kape” Aihinen ja kenkäsuunnittelija Minna Parikka.

”Menestyneen persoonan takana on usein ainutlaatuinen lähestymistapa omaan alaan. Tahdoimme koota tämän tietotaidon yhteen opiksi ja hyödyksi kaikille halukkaille”, taustoittaa Carita von Rutenhjelm, yksi yrityksen perustajista.

Esikuvana maailmalla villinneet verkkovalmennuspalvelut

Maailmalla verkkovalmennuspalvelut ovat villinneet jo tovin, ja kotimainen palvelu on herättänyt myös sijoittajien kiinnostuksen. Sijoittajien joukosta löytyy muun muassa menestyneen Jungle Juice Bar -ketjun perustaja ja Diili-ohjelmasta tuttu Noora Fagerström puolisoineen.

”Verkko-oppiminen on nykyään kova juttu ja korona on buustannut sitä entisestään. Halusin ehdottomasti olla auttamassa Mentori.fi:tä kasvuun. Yrityksellä on huikeaa potentiaalia oppimiseen ja inspiroimiseen”, Noora Fagerström kertoo.

Laadukkaasti tehdyissä Mentori-valmennusvideoissa omien alojensa huiput kertovat tarinansa, erittelevät menestyksensä salaisuudet sekä jakavat oppejaan ja oivalluksiaan. Kunkin lähestymistapa on käytännönläheinen, rehellinen ja innostava.

”Ennen kaikkea valmentajat tahtovat auttaa palvelun käyttäjiä kehittymään ja menestymään”, Carita von Rutenhjelm tiivistää.

Mentori.fi kerää jatkuvasti uusia huippumenestyjiä valmentajikseen ja uusia valmentajia julkistetaan kuukausittain.