Valoa, ei väkivaltaa –tapahtumat tuovat valoa pimeyteen 25.11.

YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. järjestetään ympäri Suomea “Valoa, ei väkivaltaa” -tapahtumia. Tapahtumissa tuodaan esiin naisten ihmisoikeuksia ja oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen ja väkivallattomaan elämään.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa yleistä. Selvitysten mukaan jopa joka kolmas nainen on kokenut parisuhteessaan väkivaltaa. Tietyt ryhmät kuten asunnottomat ja maahanmuuttajataustaiset naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa joutua väkivallan kohteeksi. Avun saaminen ei aina ole helppoa ja siksi tämän vuoden Valoa, ei väkivaltaa -kampanja haluaa teemalla ”Jokaisella on oikeus tukeen” korostaa kaikkien oikeutta apuun ja matalan kynnyksen palveluihin.

Tapahtumia on noin kahdellakymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea mm. Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Lahdessa. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n aluetoimikunnat järjestävät tapahtumia yhteistyössä muiden kansallisen väkivaltaobservatorion jäsenjärjestöjen kanssa.

“Valoa, ei väkivaltaa” on Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion vuosittainen kampanja, joka järjestetään nyt kahdennentoista kerran. Kampanjaa vetävät vuonna 2019 Naisten Linja ja Exit ry:n Usva-hanke. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry koordinoi aluetapahtumia.