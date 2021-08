Valoon reagoivan fytokromin aktiivisuus vihdoin selvitetty

Ainutlaatuinen vastuullisen urheilujohtamisen huipulle tähtäävä koulutus alkaa – kutsu tiedotusvälineille 20.8.2021 09:15:00 EEST | Kutsu

Jyväskylän yliopistossa alkaa tänä syksynä uusi vastuullisen urheilujohtamisen maisteriohjelma. Master's Degree Programme of Responsible Management and Business of Sport (RESPO) on ensimmäinen kauppakorkeakoulun ja liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteinen ohjelma ja ainutlaatuinen koko Suomessa.