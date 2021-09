Valotaidefestivaali Reflektor ensimmäistä kertaa Espoossa – muuntaa Keran hallien urbaanin ympäristön valotaiteen keitaaksi

Jaa

Reflektor Espoo esittelee valotaidetta Keran hallien rouheassa ympäristössä vanhoilla logistiikkahalleilla to 7. – su 10.10.2021. Esillä on seitsemän taiteilijan teoksia sisä- ja ulkotiloissa. Teokset ovat nähtävillä noin kilometrin mittaisen reitin varrella.

Valotaidefestivaalilla on esillä muun muassa taitelijakollektiivin Ghost Projectin On the Ball -teos, joka muuttaa Keran vanhan näyttävän öljysäiliön valotaideteokseksi, sekä Heather Landerin (UK) ja Alex Smoken (UK) installaatiomainen ja meditatiivinen videoteos Primordial Waters.



Tapahtuman mahdollistaa Espoon tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ja toteuttaa Sun Effects. Reflektor Espoo tarjoaa viimeisen mahdollisuuden nähdä taidetta Keran halleilla, sillä syksyn aikana valtaosa rakennuksista puretaan.



”Valotaide sopii Keran hallien rouheaan ja urbaaniin ympäristöön todella hyvin. Tapahtuma tuo iloa kaupunkilaisille syksyn pimeneviin iltoihin. Tapahtuma- ja luovan alan toimijoiden tukeminen näkyy toiminnassamme yhä vahvemmin tulevina vuosina”, sanoo Kaupunkitapahtumat Espoon projektipäällikkö Lea Rintala.



Keran hallien valotaidereitin lisäksi teoksia on nähtävillä samaan aikaan kolmen minuutin junamatkan päässä Kauniaisissa. Teokset löytyvät heti Kauniaisten juna-asemalta, jonne Olivia Pohjola, Petra Martinez ja Ilari Vanhatalo ovat tehneet valotaideteokset vanhan asemarakennuksen julkisivuun.



Kööpenhaminasta lähtöisin oleva valotaidefestivaali Reflektor järjestetään ensimmäistä kertaa tapahtumien sarjana kolmena eri viikonloppuna ja neljän kaupungin alueella. Jokainen tapahtuma on uniikki kokonaisuutensa, jossa on esillä suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden teoksia. Espoon lisäksi lisäksi Reflektor esittelee valotaidetta Kauniaisissa 7. – 10.10., Helsingissä 24. – 26.9. ja Vantaalla 30.9. – 3.10.2021.



Tapahtumat ovat esteettömiä ja niihin on vapaa pääsy.



Koronaturvallisuus on otettu huomioon kaikissa tapahtumissa. Sisätiloissa kävijöiden määrää on rajattu, ja teokset katsotaan opastetun kulkusuunnan mukaisesti. Kävijöille suositellaan turvavälejä ja kasvomaskien käyttöä.



Reflektor Espoo

Milloin: to 7. – su 10.10.2021, klo 18 – 23

Missä: Keran hallit, Karamalmintie 2, Espoo