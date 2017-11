Valoteokset lumoavat jälleen Helsingin kaupunginmuseon sisäpihoilla

Kaupunginmuseo tuo jälleen sisäpihoilleen valoteoksia helpottamaan vuoden pimeintä aikaa. Museon mummola ja kansakoululuokka pukeutuvat jouluasuun, ja nostalgiset joulutähdet koristavat ikkunoita. Joulun alla tarjolla on ohjelmaa nukketeatterista koululauluihin ja Helsexinki-näyttelyn kinkkubileisiin. Museoon on joulunaikaan vapaa pääsy, kuten aina muulloinkin.

Helsingin kaupunginmuseo, Aleksanterinkatu 16, luo jälleen sisäpihoilleen rauhaisan talvikeitaan valoteosten muodossa. Viime talvena suuren suosion saaneiden historiallisten valoveistosten tekijältä Alexander Reichsteiniltä nähdään nyt teos Menneisyyden varjot. Teoksessa haamumaiset siluetit kulkevat loputtomassa kulkueessaan historiallisella Goviniuksen sisäpihalla. Peruukkiherrat astelevat juhlallisesti ohitse, palvelijat kantavat virvokkeita, lapset ajavat sadan vuoden takaista polkupyörää ja vallankumoukselliset matruusit marssivat taisteluun. Kulkue tottelee Šostakovitšin musiikin voimakasta rytmiä, joka välittää ajan kulumisen draamaa.

Falkmanin sisäpihan taas täyttää Willem Heefferin ja Jussi Karjalaisen suunnittelema, varjoteatterin keinoja hyödyntävä valoteos Around Helsinki. Teoksessa seikkailee tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin helsinkiläisiä maamerkkejä, kuten hotelli Torni, lippakioski ja vanha katulyhty, sekä ikonisia kaupunkilaisia kulkuneuvoja ratikasta zeppeliiniin. Molempia valoteoksia voi ihailla museon aukioloaikoina 2.12.2017–10.1.2018 eli Tuomaan markkinoiden alusta aina Lux Helsinki -festivaalin päättymiseen asti. Valoteoksia katsomaan on vapaa pääsy, ja museoreissulla kannattaa muistaa myös Torikortteleiden lukuisat ravintolat, kahvilat ja jouluostosmahdollisuudet.

Kinkkubileissä dragia, bingoa ja musiikkia

Lauantaina 2.12.2017 klo 18–21 on hurjien pikkujoulujuhlien aika! Kaupunginmuseon aula muuttuu säkenöiväksi drag-luolaksi, kun Drag Me To HEL -kollektiivista tutut artistit pistävät bileet pystyyn. Luvassa on genderqueeria menoa ja meininkiä jouluisilla ja talvisilla teemoilla. Neljännessä kerroksessa esiintyy Homepalli, jonka repertuaariin on kertynyt niin humoristisia, vakavia kuin ällöttäviäkin kappaleita ihmiselämän eri ilmiöistä. Museon 70-luvun baarin Kinkybingossa on mahdollisuus voittaa itselleen aito vegaanikinkku. Illan aikana bilevieraita viihdyttää myös DJ Fiona Timantti. Kinkyt kinkkubileet liittyvät kaupunginmuseon Helsexinki-näyttelyyn, joka on avoinna 28.1.2018 asti. Tarkempi ohjelma on osoitteessa www.helsinginkaupunginmuseo.fi/tapahtumat.

Lapsille nukketeatteria, tonttusuunnistusta ja omatoimityöpajoja

Loviisan joulu -nukketeatteriesitys nähdään kaupunginmuseossa lauantaina 2.12. klo 12 ja 14 sekä sunnuntaina 3.12. klo 12 ja 14. Yöllä on satanut ensilumi. Loviisan kotikatu peittyy valkoiseen harsoon ja kaiken päällä kimmeltää ohut jää. Onnistuuko Loviisa pelastamaan joulun, kun äiti on sairaana? Löytyykö apua suutarilta tai leipurilta? Loviisan joulu on tarina sitkeydestä, rohkeudesta ja joulun taiasta. Jouluisen matkan 1900-luvun alun Helsinkiin toteuttaa Nukketeatteri Luuviulu. Suositusikä esitykseen on 4 vuotta. Vapaa pääsy.

Lasten kaupungin omatoimityöpajassa askarrellaan jouluisia paperikoristeita. Pajaan pääsee museon aukioloaikoina. Omatoimisella tonttusuunnistuksella museon Lasten kaupungista löytyy monta hauskaa tehtävää, joiden avulla lapset löytävät kadonneet tontut, ennen kuin Pukki myöhästyy lahjojen jaosta. Omatoimityöpajaan ja tonttusuunnistukseen voi osallistua 2.12.2017–6.1.2018.

Jouluisia koululauluja ja Iltapäivätreffit jouluteemalla

Kaupunginmuseon koululauluillassa raikaavat torstaina 14.12. klo 18 nostalgiset kouluaikojen joululaulut. Vanhan ajan koulutunnelmaan on helppo päästä, sillä laulut lauletaan pulpeteissa istuen ja urkuharmonin säestyksellä. Museon kansakoululuokka on koristeltu nostalgiseen jouluasuun. Laulattajina toimivat musiikinopettajat Kaisa ja Ari Pärnänen. Pulpetteja on rajallinen määrä, joten saavuthan ajoissa.

Museon suosituilla Iltapäivätreffeillä keskiviikkoisin klo 14 siirrytään joulun alla jouluaskarteluiden pariin. Keskiviikkona 29.11. askarrellaan nostalgisia joulukortteja museon valokuva-aarteita hyödyntäen. Ke 13.12. painetaan ja kuvioidaan lahjapapereita ja -pusseja erilaisilla leimasimilla ja tekniikoilla. Ke 20.12. on uniikkien pakettikorttien vuoro. Materiaalit ja työvälineet löytyvät paikan päältä.

Museokaupasta kaupunkilaisjoulu pukinkonttiin

Museon perinteisten tarinajoulukalentereiden lisäksi Museokaupasta voi ostaa kaupungin hienoimmat joulukortit ja nerokkaat lahjat, kuten nostalgisilla etiketeillä varustellut tulitikkuaskit tai tyylikkäät tarjottimet. Myynnissä on Willem Heefferin suunnittelemia vanerisia joulutähtiä, joita koristavat museokokoelmien vanhat talviset valokuvat. Kannattaa varautua ajoissa myös ensi vuoteen – vuoden 2018 seinäkalenterit ovat saatavissa Museokaupasta ja museon verkkokaupasta osoitteessa museokauppa.pikakirjakauppa.fi.

Helsingin kaupunginmuseo

Aleksanterinkatu 16

Avoinna ma–pe 11–19, la–su 11–17

Aina vapaa pääsy