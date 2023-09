Vältä ruoan säilytysmokat ja turha rahanmeno – nappaa asiantuntijoiden hävikkivinkit arkeesi!

Moni on havahtunut ruokahävikin vähentämiseen omassa arjessaan, kun ruoan hinnat ovat nousseet. Ruokahävikkiä syntyy, kun alun perin syömäkelpoista ruokaa päätyy roskiin. Yksi yleisimmistä syistä ruoan pois heittämiselle on, että ruoka on ehtinyt pilaantumaan.

”Monella kuluttajalla jääkaappi on liian lämmin tai ruoat järjestellään kaappiin, miten sattuu. Jääkaapissa myös säilytetään ruokia, jotka säilyisivät paremmin huoneenlämmössä”, luettelee Kuluttajaliiton vastuullisuusasiantuntija Jenni Vainioranta syitä ruoan ennenaikaiselle pilaantumiselle.

Ruokahävikin minimoimisen kannalta ei olekaan aivan yhdentekevää, millä tavalla kauppakassi puretaan jääkaappiin. Elintarvikkeiden oikeaoppinen sijoittelu jääkaappiin auttaa pitämään elintarvikkeet pidempään syömäkelpoisena sekä säästämään rahaa, kun ruokaa ei mene ennenaikaisesti hukkaan.

”Siisti, maltillisesti täytetty ja järjestyksessä oleva jääkaappi edesauttaa arjen sujuvuutta ja hävikin hallintaa”, kannustaa Vainioranta pohtimaan jääkaapin sisältöä.

Ruokaviraston erityisasiantuntija Elina Leinonen on samoilla linjoilla muistuttaen jääkaapin toiminnan periaatteista. ”Jääkaappi kannattaa säätää tarpeeksi kylmäksi. Jääkaapissa saattaa olla myös esimerkiksi kylmempi osasto herkimmille tuotteille ja oma alueensa vihannesten säilytykseen.”

Kotijääkaapin lämpötila saattaa olla turhan korkea tiettyjen tuotteiden säilyttämiseen. ”Moni jääkaappi on esimerkiksi aivan liian lämmin raakojen kalatuotteiden pitkäaikaiseen säilytykseen, sillä ne vaativat alle kolmen asteen lämpötilan”, vinkkaa Vainioranta. Raaka kala kannattaa siksi kypsentää ja syödä parin päivän sisällä hankinnasta.

Jääkaapin lämpötila kannattaa tarkastaa myös, jos jääkaapin sisälle muodostuu huurretta tai jos tuntuu, että elintarvikkeet pilaantuvat ennen aikojaan.

Jenni Vainiorannalla on toive myös ammattijärjestäjien vinkeille. ”Uusi ammattikunta, ammattijärjestäjät, voisivat mieluusti ottaa järjestelyvideoissaan visuaalisuuden ja käytännöllisyyden lisäksi huomioon paremmin myös ruoan säilyvyyden kannalta parhaat tavat järjestää ruoat jääkaappiin. Nyt mennään usein estetiikka edellä ja opetetaan ihmisille tapoja, jotka voivat jopa lisätä ruokahävikkiä.”

Säilytä ruokaa oikein - asiantuntijoiden vinkit oikeaan säilytykseen

Aseta jääkaapin lämpötilaksi 2–6 astetta. Liian lämpimässä jääkaapissa ruoat pilaantuvat ennen aikojaan. Mitä korkeampi jääkaapin lämpötila on, sitä nopeammin mikrobit pystyvät lisääntymään ruoassa (ja sama toisin päin). Tunne jääkaappisi tai tee vesilasitesti. Tutustu oman jääkaapin käyttöohjeeseen, jotta tiedät parhaat tavat järjestellä oma jääkaappisi. Jos käyttöohje on hukassa, jääkaapin ja sen eri osien lämpötilan voi tarkistaa helpolla vesilasitestillä. Aseta lämpömittari puolitäyteen vesilasiin keskelle jääkaappia ja tarkista lukema vähän ajan kuluttua. Toista sama joka hyllyllä. Monesti kylmin kohta on jääkaapin alaosassa lähellä takaseinää, mutta tässä voi olla eroa laitteiden välillä. Säilytä ruoat oikeissa lämpötiloissa. Jääkaapin käyttöohjeessa kerrotaan mahdollisista erilaisista lämpötila-alueista tai osastoista. Uusissa jääkaapeissa voi olla esimerkiksi eri elintarvikkeille tarkoitettuja säilytystiloja, kuten kosteuttava vihanneslokero tai lihalle ja kalalle erityinen kylmempi kohta. Myös elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on ohjeita oikeasta säilytyslämpötilasta. Esim. raaka kala neuvotaan säilyttämään korkeintaan 3 asteen lämpötilassa ja se kannattaa kotona sijoittaa jääkaapin kylmimpään kohtaan. Klassinen näky on maito ja jogurttipurkit jääkaapin ovessa, mutta maito pilaantuu ovessa nopeammin ovien avauksesta johtuvan lämpötilavaihtelun takia. Jääkaapissa ei kannata säilyttää myöskään sellaisia tuotteita, joille riittää huoneenlämpö. Tällaisia ovat esimerkiksi tomaatti, kurkku, sipuli, banaani ja öljyt. Vanhat eteen, uudet taakse. Sopiva järjestys jääkaapissa tai vanhempien tuotteiden sijoittaminen tuoreempien eteen helpottaa ruokien käyttämistä niin, ettei mikään unohdu hyllyn perälle vanhentumaan. Hyvä nyrkkisääntö on käyttää vanhimmat ja/tai herkimmin pilaantuvat tuotteet ensin. Jääkaappiin vain jäähdytettyä ruokaa. Kuumaa ruoka tulee aina jäähdyttää ennen kuin sen laittaa jääkaappiin, jotta jääkaappi ei pääse lämpenemään. Ruokia voi jäähdyttää näppärästi esimerkiksi astianpesualtaassa kylmässä vesihauteessa tai talvella peitettynä ulkona. Siisti jääkaappi . Jääkaapin siisteyttä lisää, kun pakkaa itse valmistetun ruoan tai ruoantähteet aina ilmatiiviisin, mielellään läpinäkyviin rasioihin. Näin sisällön näkee helposti, ruoka ei kuivahda, eikä unohdu jääkaappiin. Jääkaappi kannattaa täyttää niin, että ilma pääsee kunnolla kiertämään. Ylitäyttö huonontaa jääkaapin viileänä pysymistä. Myös jääkaapin säännöllinen puhdistus on tärkeää. Sillä varmistetaan hyvä hygienia ja estetään ruoan pilaantuminen.

Tiedote on tehty yhteistyössä Ruokaviraston kanssa osana Kuluttajaliiton koordinoimaa valtakunnallista Hävikkiviikko-kampanjaa, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hävikkiviikkoa vietetään 11.-17.9.2023.

