Vältä ruuhkat pääsiäisostoksilla – hyödynnä laajoja aukioloaikoja tai tilaa verkosta

S-ryhmän ruokakauppojen laajat aukioloajat sekä ruoan verkkokauppa mahdollistavat ruuhkattomat ostokset myös ennen pääsiäisen pyhiä. Tänä vuonna pääsiäispöytiin katetaan perinteisten herkkujen lisäksi esimerkiksi pääsiäisbroileria, savukalaa, grillattuja vihanneksia sekä itse leivottua leipää ja leivonnaisia.

Pääsiäinen on perinteisesti vilkasta aikaa ruokakaupoissa, ja viikon suosituin kauppapäivä on perinteisesti ollut kiirastorstai, joka tänä vuonna osuu torstaille 1.4. Koronatilanteen vuoksi ja ruuhkien välttämiseksi ostoksille kannattaakin mahdollisuuksien mukaan suunnata jo alkuviikosta tai vuorokauden hiljaisempina tunteina. S-ryhmän ruokakaupat (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) palvelevat pääsiäisviikolla laajoin aukioloajoin.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä ostokset kaikessa rauhassa. Rauhallisinta myymälöissä on aamulla ennen yhdeksää sekä myöhemmin illalla tai yöllä. Eri puolilla maata noin 80 S-ryhmän myymälää, joista 16 on Prismoja, palvelee pääsiäistä edeltävinä päivinä jopa kellon ympäri. Koronatilanteen vuoksi kauppareissulla on syytä muistaa myös tutut varotoimet: turvavälit, käsien pesu, kasvomaskin käyttö sekä asioiminen vain terveenä. Myös ostoslista kannattaa suunnitella huolella etukäteen”, sanoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho.

Hyvä vaihtoehto on myös ruokien tilaaminen verkosta. S-ryhmän ruoan verkkokauppojen kapasiteettia nostetaan pyhien alla, mutta koska myös kysyntää tulee olemaan runsaasti, on suositeltavaa olla ajoissa liikkeellä. Kotiinkuljetus- ja noutoajat tulevat varattaviksi pääsääntöisesti viikkoa ennen haluttua ajankohtaa. Jos ruoan tilaaminen verkosta ei ole ennestään tuttua, kannattaa aluksi tutustua verkkokauppojen sivuilta löytyviin ensitilaajan ohjeisiin, joiden avulla tilaaminen sujuu jouhevasti.

Pääsiäisenä avataan grillikausi ja leivotaan keväisiä herkkuja

Pääsiäisen pyhät vietetään tällä kertaa viime vuoden tavoin pitkälti kotona, ja moni haluaa silloin panostaa ruoanlaittoon. Ruokapöydissä toistuvat pääsiäisenä perinteisesti monet tutut ja turvalliset hitit, kuten mämmi, pasha sekä karitsan ja lampaan liha, joissa vuoden merkittävin myyntipiikki ajoittuu juuri pääsiäisen tienoille. Suosiotaan on kasvattanut erityisesti karitsan kare, jonka voi paistaa joko kokonaisena tai kyljyksiksi leikattuna.

Toisaalta myös kala ja broileri ovat kasvattaneet osuuttaan pääsiäispöydän pääproteiinina vuosien saatossa. Esimerkiksi kokonaisena paistettu pääsiäisbroileri on juhlavan näköinen, maistuva ja kevyempi pääsiäisherkku, kertoo myyntipäällikkö Mikko Kovalainen S-ryhmän marketkaupasta. Koska pääsiäistä vietetään viime vuoden tavoin pienellä porukalla, monen ostoskorista löytyy myös kypsiä tuotteita, kuten savustettua kalaa tai palvattua karitsan paistia. Sesongin vihanneksista pääsiäisen suosikkiherkku on erityisesti vihreä tankoparsa, jota myydään huhti-toukokuussa noin 200 000 kilon kuukausivauhdilla. Viime vuonna kovin myyntipiikki osui juuri pääsiäisviikolle.

”Säiden salliessa moni aloittaa myös grillikauden juuri pääsiäisenä. Tänä vuonna grilleissä tirisee entistäkin enemmän vihanneksia, juureksia ja jopa hedelmiä. Kannustamme kokeilemaan rohkeasti esimerkiksi erilaisten kaalien, avokadon tai vaikkapa melonin grillaamista. Toki myös makkaraa grillataan, ja suomalaiset ovat viime vuosina löytäneet rohkeammin maustetut grillimakkarat sekä lihapitoisemmat vaihtoehdot, kuten raakamakkarat. Pääsiäiseen voisi sopia hyvin esimerkiksi yrteillä ja valkosipulilla maustetut lammasraakamakkarat tai vaihteeksi vegaaniset makkarat. Tarjontaa löytyy myös pihvien ystäville, ja niistä nostaisin erityisesti pääsiäisen aikaan myynnissä olevat Tamminen Dry Aged Rib eye - sekä New York Strip steak -pihvit”, Kovalainen vinkkaa.

Korona-ajan leivontabuumi on myös edelleen voimissaan ja kovassa nosteessa. Erityisen suosittua on erilaisten leipien ja sämpylöiden leivonta, ja pääsiäisenä voikin kokeilla vaikka muhkean pääsiäisleivän tai perinteisen pääsiäislimpun leipomista.

”Makeaan pääsiäisleivontaan kuuluvat ehdottomasti perinteiset rahkaleivonnaiset, kuten rahkapiirakat ja -pullat. Pääsiäisen kahvipöytään sopii upeasti sitrushedelmillä tai mangolla maustetut juustokakut hedelmä- tai marjakastikkeilla höystettynä, kuppikakut raikkailla hedelmäisillä kuorrutuksilla, marenkiset leivonnaiset ja tietenkin kaikki suklaiset herkut”, sanoo myyntipäällikkö Nina Paavilainen S-ryhmän marketkaupasta.

Unohtaa ei sovi myöskään pääsiäismakeisia. S-ruokakauppojen myydyin pääsiäismuna oli viime vuonna kestosuosikki, Kinder Surprise -yllätysmuna, mutta herkkusuiden iloksi markkinoille tulee vuosittain myös kiinnostavia uutuustuotteita. Esimerkkejä tämän vuoden karkkiuutuuksista ovat Fazerin Vihreät kuulat -hedelmäkaramellit ja Easter Drageet sekä Apulanta- ja JVG-suklaamunat. Pääsiäismunien myyntimäärissä näkyi viime keväänä se, etteivät lapset päässeet virpomaan koronarajoitusten vuoksi, ja tilanne tulee olemaan sama myös tänä vuonna.

TOP 5 pääsiäismunat vuonna 2020 (kpl-myynti S-ryhmässä vkot 14–15/2020)

Kinder Surprise, yllätysmuna 20 g Kinder Surprise Powerpuff, yllätysmuna 20 g Mr. Surprise, yllätysmuna 20 g Fazer Mignon, pääsiäissuklaamuna 52 g Kinder Joy, yllätysmuna 20 g

Oman myymälän aukioloajat pääsiäisen aikaan voi tarkistaa osoitteesta www.s-kanava.fi/asiakasomistaja/etu-ja-bonuspaikat. Ruoan verkkokauppojen palvelua tarjoavat myymälät sekä vapaat toimitusajat voi tarkistaa myymälästä riippuen joko osoitteesta www.foodie.fi, www.s-kaupat.fi tai kauppa.foodmarketherkku.fi. Uusia myymälöitä on lisätty palveluverkostoon koko alkuvuoden ajan, joten ajantasainen tilanne kannattaa tarkistaa suoraan verkkokaupoista.