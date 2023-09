Valta vaihtui Lahden suurmäessä - Red Bull 400 -kilpailun miesten yksilösarjan voittaja kirkasti mitalisuoransa

Aurinkoinen ja lämmin syysilma houkutteli Lahden mäkimonttuun parhaimmillaan 2000 katsojaa, joille kuudetta kertaa Lahdessa järjestetty Red Bull 400 -kilpailu tarjosi jälleen kerran hapokkaita kisasuorituksia. Lähtöviivalle asettui tuhatpäinen joukko urheita juoksijoita, jotka lähtivät valloittamaan legendaarista Salpausselän suurmäkeä. Mukana nähtiin myös iso joukko kansainvälisiä kisaajia, mm. Ranskasta, Itävallasta, Espanjasta ja Italiasta.

Miesten ja naisten alkuerät juostiin 40-50 kilpailijan starteissa. Miesten sarjassa alkueriä oli yhteensä 16 ja naisten sarjassa 8. Naisten ja miesten yksilösarjojen lisäksi Lahdessa kisattiin tänä vuonna perinteiseen tapaan myös naisten ja miesten viesteissä, sekä sekaviestissä.

Miesten A-finaalissa kruunattiin uusi mestari – kestomenestyjä Joni Palin nappasi vihdoin ykköspaikan

Miesten vuoden 2023 Red Bull 400 -yksilösarjan A-finaalissa voiton nappasi jo neljättä kertaa tapahtumaan osallistunut Joni Palin ajalla 3:26. Maastohiihtoa ja pyöräilyä harrastava Palin vei voiton seitsemän sekunnin erolla ennen El Salvadorista asti Lahteen matkustanutta Lukas Dzurnakia. Kolmantena palkintokorokkeelle nousi Akseli Ylikoski.

Voiton vienyt Palin piti kovinta vauhtia jo miesten yksilösarjan alkuerissä. Viime vuonna Palin jäi vain sekunnin erolla A-finaalissa kolmanneksi ja vuonna 2021 hän sijoittui toiseksi, joten voitto maistui erityisen hyvältä.

Palinin voittoaika (3:26) oli suomalaiskilpailijoista kaikkien aikojen paras ja historian kolmanneksi nopein Lahdessa juostu finaaliaika. Lahden mäkiennätys (2:54) on vuosina 2021 ja 2022 kilpailun voittaneen norjalaisen pikaluistelijan Erik Resellin nimissä, joka paransi vuonna 2022 omissa nimissään ollutta aiempaa ennätystä kolmella sekunnilla.

”Voitto on ollut tavoitteenani jo muutaman vuoden ajan. Sitä kohti olen tehnyt töitä joka kesä ja nyt kun se vihdoin toteutui, niin on kyllä hyvä fiilis! Maastohiihto on aina ollut päälajini ja harrastuksiini kuuluu myös juoksua ja pyöräilyä – eli kestävyyspainoitteista toimintaa. Läheisten, tyttöystävän ja perheen tuki on ollut itselleni urheilutapahtumiin osallistuessa todella tärkeää. Tämä vaatii tietynlaista uhraamista ja keskittymistä ja he ymmärtävät, että kilpailuihin valmistautuminen vie paljon aikaa. Eiköhän tästä jollakin tavalla lähdetä juhlimaan voittoa – katsotaan myöhemmin tarkemmin, että minkälainen suunnitelma”, Palin fiilisteli voittoaan.

Miesten B-finaalin voittajaksi selviytyi kolmen sekunnin turvin hollolalainen Aaro Tikkanen. Palkintokorokkeelle kiilasivat myös toiseksi sijoittunut Ville Kapanen ja kolmanneksi itsensä taistellut Risto-Matti Takatalo.

Ensimmäistä kertaa Red Bull 400 -juoksutapahtumaan osallistunut Heini Hokkanen juoksi naisten A-finaalin mestariksi

Myös naisten yksilösarjassa saatiin uusi voittaja. A-finaalin voittanut maastohiihtäjä ja vahvan kestävyysurheilutaustan omaava Heini Hokkanen osallistui ensimmäistä kertaa Red Bull 400 -ylämäkijuoksukilpailuun. Hokkanen oli kärkinimi jo alkuerissä ja ennakkosuosikki piti pintansa myös finaalissa, juoksemalla A-finaalin voittoon ajalla 4:09. Kakkoseksi kiilasi seitsemän sekunnin erolla Satu Takamaa ja kolmanneksi sijoittui Iina Musakka.

”Hyvältä tuntuu! Kun tästä on palautunut, niin täytyy katsoa, että osallistunko ensi vuonna uudestaan. Myös viestikilpailu kiinnostaa, jos saisi porukkaa siihen mukaan. Sata metriä olisi ihan kiva matka vetää myös porukassa, eli sekin voisi olla ensi vuoden tavoite. Ei ole ihan hirveästi tullut harjoiteltua hyppyrimäkiharjoittelua, mutta muuten tulee juostua ja kestävyysurheilua on taustalla. Varmasti tämän taustan avulla jaksoin punnertaa voittoon. Kaverit odottelee tuossa vieressä ja keli on loistava, joten eiköhän me jonkinlaiset voitonjuhlat keksitä illalle”, Hokkanen kommentoi voittoaan.

Naisten yksilösarjan B-finaalin voittajaksi juoksi itävaltalainen Karina Wagner ajalla 5:24. Noora Jussila sijoittui toiseksi ja kolmantena palkintokorokkeelle pääsi nousemaan Aino Venemies.

Reidettömät yllätysvoittoon miesten viestikilpailussa

Miesten ja naisten yksilösarjojen lisäksi Lahdessa kilpailtiin myös tänä vuonna viestien merkeissä. Viestikilpailuissa (4x100m) juostaan naisten ja miesten yksilösarjojen finaalien tapaan aina Salpausselän suurmäen vauhtimäen huipulle asti.

Miesten viestikilpailussa voiton vei Reidettömät. Jyväskyläläisen kaveriporukan voittajajoukkueessa kilpailivat Jaakko Hautamäki, Markus Erkkilä, Juho Seppänen ja Joona Huttunen.

Historian aikana useamman kerran Lahdessa miesten viestikilpailun voittaneen Team Estonian (Rauno Tiits, Lauri Tanner, Sander Kaur, Kristjan Roosvald) oli tyytyminen kakkossijaan. Kolmanneksi miesten viestissä sijoittui slovakialaisjuoksijoista koostunut Red Bull Slovakia (Michal Novotny, Juraj Remis, Maros Puty, Lukas Koperdak).

Itä-Lahden Mäkikiitäjät -93 toista vuotta putkeen naisten viestin voittajaksi

Naisten viestifinaalissa viime vuoden voittajajoukkue ja yhtenä ennakkosuosikkina kisaan lähtenyt Itä-Lahden Mäkikiitäjät -93 pääsi juhlimaan ykkössijaa myös tänä vuonna. Hopeiset mitalit menivät Team Laaksolle ja pronssiset Hot Babesille.

Kotikaupungissaan naisten viestifinaalin voittaneen Itä-Lahden Mäkikiitäjät -93 joukkueessa viestiä veivät eteenpäin viime vuoden tapaan Sara Hepolehto, Janita Kulonen, Arla Aalto ja Emilia Immonen.

Red Bull 400 näkyi suorana lähetyksenä ISTV:stä. Tallenne vuoden 2023 tapahtumasta tulee katsottavaksi ensi viikolla.

Mikä Red Bull 400?

Red Bull 400 on itävaltalaisen ex-pikajuoksijan Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma. Kyseessä on ylämäkijuoksukilpailu, jossa tuhannet miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppyrimäen pohjalta aina huipulle asti. Historian ensimmäinen Red Bull 400-kilpailu juostiin vuonna 2011 Itävallan Kulmin lentomäessä. Kisoja on juostu ikonisissa lokaatioissa ympäri maailman, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Kuopion Puijolla, jossa kilpailtiin vuosina 2014-2016. Lahdessa Red Bull 400 on järjestetty aikaisemmin vuosina 2018, 2019, 2020 ja 2021. Kyseessä on kilpailu, johon kannattaa lähteä tosissaan, mutta ei totisesti. Jokaisen lähtöviivalle asettuvan kilpailijan ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa.

Vuonna 2022 miesten sarjassa voiton vei norjalainen Erik Resell, ja naisten sarjassa korkeimmalle palkintokorokkeelle nousi Emmi Löfberg. Kilpailuun on osallistunut vuosien aikana useita kansainvälisen tason huippu-urheilijoita, kuten olympiavoittajat Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi sekä yhdistetyn maajoukkueurheilijat Ilkka Herola ja Leevi Mutru.

Tietoa Lahden suurmäestä

Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala