Valtakunnallinen ABC-lataus siirtyy mobiiliaikaan – Osuuskauppa Arinan ensimmäiset latausasemat avataan loppuvuoden 2021 aikana

ABC-mobiili on myös sähköauton latauksessa totutun helppokäyttöinen. Latauspiste valitaan selkeän numeroinnin perusteella ja asiointi tapahtuu muutenkin samoin kuin polttonesteitä tankattaessa. ABC-mobiili on ainoa tapa maksaa ABC-latausta, joten mitään muita tunnistautumisvälineitä ei tarvita. Uuden ominaisuuden myötä ABC-mobiili on maailman monipuolisin autoilevaa asiakasta palveleva mobiilisovellus.

– ABC-mobiili toimii nimenomaan ABC-lataus-tunnuksilla varustetuilla latausasemilla. Meillä on myös aiemmin käyttöönotettuja, eri yhteistyökumppanien kanssa toteutettuja latausasemia, joissa lataaminen tapahtuu samoin kuin tähänkin asti, Osuuskauppa Arinan ABC myynti- ja kehityspäällikkö Olli-Pekka Pohjanen kertoo.

Maksu vain ladatusta energiasta

ABC-latauksen hinnoittelussa on tavoitteena siirtyä mahdollisimman pian kilowattituntiperusteiseen hinnoitteluun.

Hinnoittelu tapahtuu osuuskauppakohtaisesti, joten siinä on alueellisesti vaihtelua, kuten on myös polttonesteiden hinnoissa. Hinnat näkyvät asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös Bonusta jopa 5 prosenttia ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.

Verkosto laajenee vauhdilla

ABC-latausverkosto on laajentunut jo useamman alueosuuskaupan alueelle. Osuuskauppa Arinan ensimmäinen ABC-latausasemat avataan loka-marraskuussa 2021 ABC Pudasjärvelle ja ABC Vaalaan. Näihin molempiin tulee 4 peruslataus- ja 4 teholatauspistettä. Ajantasaisen tiedon verkostosta voi tarkastaa ABC-mobiilista tai ABC-ketjun verkkosivuilta.

– Meidän tavoitteemme on avata nämä 2 ABC-latausasemaa vielä tänä vuonna ja vuonna 2022 yhteensä 18 asemaa lisää. Niihin tulee noin 160 erillistä latauspistettä. Kokonaisuudessaan tavoittelemme noin 100 latausaseman ja yli 500 yksittäisen latauspisteen verkostoa vuoden 2024 loppuun mennessä, Pohjanen toteaa.

100-prosenttisesti uusiutuvaa sähköä

S-ryhmän ja Osuuskauppa Arinan tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat täysin uusiutuvalla sähköllä.

ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä nyt ja tulevaisuudessa.

ABC-latausverkoston ajantasainen tilanne ja muuta hyödyllistä tietoa on osoitteessa ABC-Lataus | FI | ABC-asemat (abcasemat.fi).