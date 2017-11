Valtakunnallinen lapsen oikeuksien päivän juhla Hämeenlinnassa

Tänään vietettävän YK:n lapsen oikeuksien päivän 20.11.2017 valtakunnallinen lasten juhla järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa.

Juhlaan osallistuu Hämeenlinnan kaupungin 5-8-vuotiaita lapsia. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ottaa lapset vastaan Hämeenlinnan Raatihuoneella.



Perjantaina 24.11. vietetään valtakunnallista Lapsi mukaan töihin -päivää osana lapsen oikeuksien päivän viettoa. Päivän tavoitteena on päästää lapset näkemään ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset tekevät työtä ja mitä työn teko on. Myös työpaikkojen on hyvä nähdä työntekijöidensä lapsia. Päivä järjestetään toista kertaa ja siitä on selvästi tulossa perinne työpaikoilla. Päivän viettämistä koordinoi lapsiasiavaltuutetun toimisto.



Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vierailee viikon aikana useissa lapsen oikeuksien viikon tilaisuuksissa eri puolilla Suomea: Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Helsingissä ja Joensuussa.





Lisätietoa:



lapsimukaantöihin.fi

lapsenoikeudet.fi