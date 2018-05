Valtakunnallinen Nuori Näyttämö -teatterihanke järjestää päätösfestivaalin Tampereen Työväen Teatterissa 4.–5. elokuuta 2018 Tampereen Teatterikesän lähtölaukauksena

Nuori Näyttämö -konsepti on valtakunnallinen, ja siihen osallistuvat vuosina 2016–18 Suomen Kansallisteatteri, Helsingin Kaupunginteatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Kotkan kaupunginteatteri, Kemin kaupunginteatteri sekä Mikkelin Teatteri ja Varkauden Teatteri. Helsingin teatterit tekivät historiassaan ensimmäistä kertaa yhteistyötä keväällä 2018 järjestäessään yhteisen, koko pääkaupunkiseudun nuorten teatterifestivaalin.

Hankkeelle tilattujen nuortennäytelmien kirjoittajina on kolme ansioitunutta suomalaista näytelmäkirjailijaa. Vuoden 2017 alussa valmistuneet tekstit ovat Pipsa Longan Tuntemattoman eläimen jäljet, Veikko Nuutisen On isis ja Gunilla Hemmingin Carmina. Neljäs teksti on ruotsalaisen Rasmus Lindbergin kirjoittama Sannas sanna jag, suomennettunaAinon aito mä. Näytelmät käsittelevät kuolevaisuutta ja aikaa, vanhemmuutta ja patriarkaattia, työelämän vaatimuksia ja yhteisöllisisä normeja. Näytelmistä tuotetaan antologia, joka julkaistaan elokuun festivaalilla 2018.

Esiintyjäryhmät 4.–5.8.2018 ovat:

Squad#1Tampereelta esityksellä Ainon aito mä, Harrastajateatteri Henkireikä Haukivuorelta/Mikkelin alueelta ja Kotkan Nuorisoteatteri molemmat esityksillään Tuntemattoman eläimen jäljet, Teatteri Koomaa Keminmaalta/Kemin alueelta esityksellä On isis sekä pääkaupunkiseudulta Tapiolan musiikkilukio esitykselläänCarmina.

Festivaalin aikana saa kantaesityksensä myös kansainvälinen teos Nevadaland. Muuttoliikettä käsittelevä teksti on tilattu kolmelta nuorelta näytelmäkirjailijalta, jotka ovat Otto Sandqvist, Felicia Ohly ja Agate Øksendal Kaupang. Tuotanto tehdään yhteistyössä Ruotsin Riksteaternin LÄNK-hankkeen ja norjalaisen Den Unge Scenen -hankkeen kanssa. Ohjaajana toimii Topi Marin ja esiintyjinä on 15 nuorta kolmesta Pohjoismaasta.

Tapahtuman aikana järjestetään Murros-foorumi, johon kutsutut nuoret ideoivat, työstävät ja kokoavat teesinsä tulevaisuuden teatterista. Nämä julkistetaan ja annetaan tiedoksi kaikkien suomalaisten ammattiteattereiden johtajille sunnuntaina 5. elokuuta Tampereen Työväen Teatterissa.

Hankkeessa on mukana 27 nuorten ryhmää, lähes 500 nuorta teatterinharrastajaa, ja se tavoittaa yli 10 000 katsojaa.