Valtakunnallinen tutkimustieto tarpeen opettajien koulutuksen vaikuttavuudesta ja tarpeista sekä koulutuksellisten polkujen haasteista – Korkeakoulujen verkosto jätti esityksen ministereille

Koulutusjärjestelmä ja sen laatu ovat suomalaisten ylpeyden lähde. Koulutuksen laadun ylläpitäminen ja uudistamistarpeiden tunnistaminen ovat kuitenkin merkittävä ja erittäin ajankohtainen yhteiskunnallinen haaste. Keskeisessä roolissa koulutusjärjestelmän laadun varmistamisessa ovat opettajat ja opettajankoulutus. Tunnistettua tarvetta laajalle opettajankoulutuksen tutkimusohjelmalle on lähdetty edistämään yhteisvoimin. Opettajankoulutuksen kehittäminen ja koulutusjärjestelmään liittyvien haasteiden kuten oppijoiden lisääntyvän eriarvoisuuden ja hyvinvoinnin ongelmien ratkaiseminen edellyttää uusintamistarpeiden huolellista tarkastelua ja arviointia, joka voidaan toteuttaa vain systemaattisen tutkimusohjelman avulla.

Tutkimusohjelma pyrkii lisäämään ymmärrystä opettajuuden ja osaamisen kehittämistarpeista. Akuuttia valtakunnallisen tutkimustiedon tarvetta on opettajien koulutuksen vaikuttavuudesta, tämänhetkisestä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen laadusta sekä opettajille suunnatun jatkuvan oppimisen tarjonnan osuvuudesta tarpeisiin.

Laadukas koulutus varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen on avainroolissa ratkaisemassa ihmisten ja luonnon hyvinvointia sekä maamme menestystä globaalisti kiihtyvässä kilpailussa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että maailman parhaaksi tunnistettu koulutusjärjestelmämme ja sen kivijalka laadukas opettajankoulutus paitsi nojaa vahvuuksiinsa myös uudistuu rohkeasti tutkittuun tietoon ja tulevaisuuteen suuntaavalla otteella. Tähän tarpeeseen on tärkeää rakentaa kansallinen, riittävästi resursoitu ja pitkäjänteinen opettajankoulutuksen tutkimusohjelma, joka kattaa koko opettajankoulutuksen kentän.

Esitys on lähetetty Opetus- ja kulttuuriministeriön ministereille sekä eduskuntaryhmien ja sivistysvaliokunnankunnan edustajille.

KOPTUKE on Jyväskylän yliopiston koordinoima yhteistyöverkosto, joka on vuodesta 2020 tukenut opettajien koulutukseen liittyvää tutkimusta ja yhteistyötä. Verkostossa ovat mukana Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Åbo Akademi.

dekaani Anna-Maija Poikkeus

projektipäällikkö Mari Kyllönen

https://www.jyu.fi/fi/koulutus/jyu.ope/koptuke