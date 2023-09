Valtakunnallinen työvoimakoulutusviikko 11.-15.9.2023 (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Ensimmäistä kertaa järjestettävän työvoimakoulutusviikon tarkoituksena on tuoda esiin työvoimakoulutusten tarjonnan monipuolisuutta sekä jakaa informaatiota siitä, kuinka hyvä ja joustava väylä työvoimakoulutus on työllistymiseen. Valtakunnallisen työvoimakoulutusviikon aikana järjestetään tapahtumia ympäri Suomea. Tarjolla on monipuolista ohjelmaa: messutapahtumia, työvoimakoulutusta järjestävien oppilaitosten avoimia ovia sekä TE-liven infolähetyksiä. Viikon aikana kuullaan myös työvoimakoulutuksen kautta työllistyneiden ihmisten tarinoita. Kaikki tapahtumat kootaan helposti selattavaan Google-karttaan.

Työvoimakoulutukset ovat työmarkkinalähtöisesti suunniteltuja koulutuksia ja ne ovat suunnattu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alla oleville, yli 20-vuotiaille, oppivelvollisuuden suorittaneille henkilöille. Työvoimakoulutus on erinomainen tapa saada, kasvattaa tai päivittää ammattitaitoaan. Koulutusta on tarjolla todella monelta alalta niin ensimmäistä ammattiaan opiskeleville, kuin korkeakoulututkintoaan päivittäville henkilöille. Työvoimakoulutuksessa voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai näiden osia. Tarjolla on myös jatko- ja täydennyskoulutusta sekä yrittäjäkoulutuksia. Työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta ja koulutuksen järjestäjinä ovat ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut ja yksityiset koulutuspalvelujen tuottajat. Työvoimakoulutuksiksi lasketaan mm. ammatillinen työvoimakoulutus, yhteishankintakoulutukset (Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutus), yrittäjyyskoulutukset, lupatyyppiset koulutukset, jotka sisältyvät ammatillisiin työvoimakoulutuksiin ja kotoutumiskoulutus.

Tapahtumaviikon aikana Pohjanmaan TE-toimisto järjestää yhteistyössä alueen kouluttajien kanssa pop-up-tapahtumia, jossa työvoimakoulutuksista kiinnostuneet pääsevät keskustelemaan työvoimakoulutuksista ja tutustumaan, millaisia koulutuksia on parhaillaan haussa. Pop-up-tapahtumissa saa kattavan käsityksen siitä, millaista työvoimakoulutus on ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Pop-up-tapahtumat järjestetään Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Vaasassa ja niihin on vapaa pääsy. Myös media on lämpimästi tervetullut!

Pohjanmaan TE-toimiston alueen tapahtumien aikataulu:

Ma 11.9. klo 11: TE-live-lähetys: Löydä uusi mahdollisuus urallesi työvoimakoulutuksen avulla!

Ammattitaidon vahvistaminen, uudet työmahdollisuudet ja uran kehitys odottavat - vauhdita työllistymistäsi työvoimakoulutuksen avulla!

Ti 12.9. klo 11: TE-live-lähetys: Kouluttaudu jakeluautonkuljettajaksi Vaasassa!

Haluaisitko kuorma-auton tai jakeluautonkuljettajaksi, mutta sinulta puuttuu C-ajokortti sekä ammattipätevyys?

Ti 12.9. klo 12–15: Täältä töitä! - Työvoimakoulutus pop-up, Kokkola (Kauppakeskus Kallentori, Pitkäsillankatu 15)

Paikalla Kpedu/Osuvakoulutus, STEP-koulutus, Centria sekä Kokkolan kuntakokeilun ja Pohjanmaan TE-toimiston edustus.

Ke 13.9. klo 12–15 Täältä töitä! - Työvoimakoulutus pop up, Pietarsaari (Campus Allegro, Runeberginkatu 8)

Paikalla Edunova, Optima/Optima Plus, STEP-koulutus, Yrkesakademin i Österbotten sekä Pohjanmaan TE-toimiston edustus.

To 14.9.2023 klo 11: TE-live-lähetys: Syvennä digitaalisen markkinoinnin erityisosaamistasi työvoimakoulutuksen avulla Vaasassa!

o Lähetys pidetään ruotsiksi, mutta tallenne tullaan tekstittämään suomeksi.

To 14.9.2023, klo 12–15: Täältä töitä! - Työvoimakoulutus pop up, Vaasa (Kauppakeskus Espen, Hovioikeudenpuistikko 16)

Paikalla Vamia/EduVamia, Edunova, Yrkesakademin i Österbotten, STEP-koulutus, Sedu sekä Pohjanmaan TE-toimiston edustus.

Kaikki valtakunnallisen työvoimakoulutusviikon tapahtumat löytyvät Google Maps -kartalta. Tiedot päivittyvät mahdollisesti tapahtuman alkamisajakohtaan asti. Lisätietoa löytyy myös oman alueesi TE-toimiston verkkosivuilta.