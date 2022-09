Valtakunnallisen Finnish Photo Awards -kilpailun voitti Heljo Hakulinen Muuramesta

Finnish Photo Awards on vuonna 2019 perustettu, nyt neljättä kertaa järjestetty kaikille kuvaajille avoin valokuvakilpailu, jonka tavoitteena on löytää ja palkita maan parhaat valokuvat ja valokuvaajat kymmenessä eri kuvauskategoriassa kilpailun kokonaisvoiton lisäksi. Vuoden 2022 voittajat palkittiin lauantaina 10.9.2022 Helsingissä järjestetyssä palkintogaalassa.

Finnish Photo Awards -kilpailun kansainvälinen tuomaristo perusteli voittoisaa kuvaa seuraavasti: “ Olimme erityisen vaikuttuneita voittajakuvan luovuudesta ja visuaalisesta vaikuttavuudesta. Kuva on kuitenkin otettu keskellä kiireistä hääpäivää, joten se on oivallinen osoitus kuinka ammattilaisen silmä osaa hyödyntää kaikki mahdollisuuden vaikuttavan kuvan tekemiseen.”

Finnish Photo Awards -kilpailussa on kymmenen eri kilpailukategoriaa. Kilpailun kokonaisvoittaja Heljo Hakulinen voitti näistä siis hääkuvasarjan. Tämä oli Hakulisen ensimmäinen merkittävä kilpailuvoitto ja lisäksi myös merkittävä siksi, että tämä oli ensimmäinen kerta kun Finnish Photo Awards voitetaan hääkuvalla.

Kilpailun muissa kategorioissa voittajiksi nousivat vauvakuvasarjassa Irina Kolomijets Tampereelta, lapsikuvasarjassa Pekka Ala-Pietilä Helsingistä, klassisessa muotokuvasarjassa Jenni Hieta Kuopiosta, luovassa muotokuvasarjassa Sonja Hietala Jyväskylästä, mainoskuvasarjassa Onni Wiljami Kinnunen Limingasta,luontokuvasarjassa Janne Teivonen Tampereelta, lehti- ja urheilukuvasarjassa Jari Kohonen Hämeenlinnasta, kuvituskuvasarjassa Markku Pajunen Espoosta sekä lemmikkikuvasarjassa Johanna Vaurio-Teräväinen Perttulasta.

Tuomaristo halusi poikkeuksellisesti palkita erikoiskunniakirjalla kuvituskuvasarjan kakkossijalle sijoittuneen Onni Wiljami Kinnusen työn Resilience, jossa otettiin valokuvan keinoin kantaa Ukrainan sotaan.

Kilpailun päätuomarina toimi aiempien vuosien tapaan brittiläinen valokuvaaja ja valokuvauksen opettaja Jim Lowen, jonka johdolla kuvia arvioi vuosittain vaihtuva kansainvälinen asiantuntijaraati. Finnish Photo Awards -kilpailuun lähetettiin tänä vuonna yli 600 valokuvaa ja finaalissa arvioitiin jokaisessa kilpailukategoriassa niihin valikoidut kymmenen parhaan valokuvaajan kuvat. Finnish Photo Awards -kilpailun järjestää Suomen Ammattivalokuvaajat ry.

Finnish Photo Awards -kilpailun palkintosijoille sijoittuminen toimii myös pääsylippuna Suomen maajoukkueeseen World Photographic Cup (WPC) -kilpailuun. WPC on maailmanlaajuinen valokuvakilpailu, joissa eri maiden maajoukkueet ottavat toisistaan mittaa. Suomen maajoukkue on osallistunut kisaan menestyksekkäästi sen perustamisvuodesta 2014 lähtien. WPC:n kategoriavalikoima on laajentunut ja sen myytä entistä useampi valokuvaaja pääsee mukaan maajoukkueeseen.

Finnish Photo Awards -kilpailussa palkitut kuvat löytyvät täältä.

Tiedot kaikista kilpailussa palkituista löytyy Finnish Photo Awards -kilpailun webbisivuilta. Yleisö voi myös äänestää omaa suosikkiaan Finnish Photo Awards -kilpailun finalistikuvista kilpailun Facebook-sivulta.

Finalistit ovat nähtävillä myös Kuva & Ääni -messuille vielä sunnuntain 11.9. ajan.