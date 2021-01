Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen ensimmäiset kutsukirjeet ovat lähteneet matkaan

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus käynnistyi tammikuun alussa, kun ensimmäiset kutsut tutkimukseen lähtivät matkaan. Myös Helsingin seutu on mukana tutkimuksessa. Tutkimukseen kannattaa osallistua, sillä sen avulla saadaan tärkeää tietoa liikennettä koskevien päätösten ja suunnitelmien pohjaksi.

Kutsun valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen saa noin 15 000 satunnaisesti valittua Helsingin seudun asukasta. Ensimmäiset kutsukirjeet postitettiin tammikuun alussa, mutta tutkimus jatkuu koko vuoden, joten kutsukirjeen voi yhtä hyvin saada vasta vuoden loppupuolella.



”Vaikka elämme edelleen koronapandemian aiheuttamaa poikkeusaikaa, on äärimmäisen tärkeää, että kaikki kutsun saaneet vastaavat kyselyyn, liikkuivatpa he omalla autolla, joukkoliikenteellä, pyörällä, kävellen tai eivät liiku minnekään”, HSL:n ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori sanoo.



”Liikenteen suunnittelun ja liikennepoliittisten päätösten pohjaksi tarvitaan kattavaa ja tutkittua tietoa. Ihmisten liikkumistottumuksista ja liikkumisen syistä ei saada kokonaiskuvaa millään muulla tavalla selville kuin laajalla otantatutkimuksella.”



Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta on tehty vuodesta 1974 lähtien aina 5–6 vuoden välein. Eri puolilla maata saa kutsun tutkimukseen kaiken kaikkiaan 90 000 henkeä. Tutkimusta koordinoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.



”Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on laajuudessaan poikkeuksellinen, koska sillä kerätään tietoa kaikenikäisten ja kaikenlaisia liikennevälineitä käyttävien liikkumisesta koko Suomessa. Tutkimus kattaa myös kaikki vuodenajat ja viikonpäivät sekä liikkumisen kotimaassa ja ulkomaille.”



Tutkimukseen voi vastata vain kutsun saanut



Koska kyseessä on tilastollinen tutkimus, johon poimitaan satunnaisesti edustava joukko asukkaita, tutkimukseen voivat vastata vain kutsun saaneet.



Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti muun muassa liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä liikkumisessa tapahtuvien muutosten seurannassa ja ennakoinnissa.



”Vastaamalla voi vaikuttaa siihen, että saman tyyppisesti liikkuvien tarpeet otetaan huomioon liikenteen suunnittelussa”, Marko Vihervuori sanoo.