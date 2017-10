Valtakunnalliset oppimisen festarit Finlandia-talossa

Oppimisen Fiesta on maksuton valtakunnallinen oppimisen festari, joka järjestetään Finlandia-talossa 1.-2. marraskuuta. Fiesta on suunnattu lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja tervetulleita ovat myös vanhemmat, koulujen johtokunnat, päättäjät, vanhempainyhdistykset ja opiskelijat.

Oppimisen Fiesta on tietoa, keskusteluja, kohtaamisia ja kokemuksia



Ohjelmassa on huippupuheenvuoroja, keskustelufoorumeita, helsinkiläisten koulujen pitchauksia, erilaisten yritysten palveluiden ja tuotteiden esittely- ja kokeilupisteitä. Lavalle nousevat tapahtumapäivien aikana muun muassa Esko Valtaoja, Linda Liukas, Pekka Peura, Peter Vesterbacka, Marika Toivola, Kai Hakkarainen, Karoliina Korppoo, Sami Harmaala, Ernest Lawson, Yona ja Elias Gould.



Tapahtumassa on myös upea demoalue ja Oppimisen rakennustyömaa, jossa palvelumuotoillaan koulua yhdessä. ”Demoalueella on lukuisia mielenkiintoisia edutech-yrityksiä, kuten Microsoft, Qridi, xEdun yrityksiä ja Tiny App”, Fiestan vastaava tuottaja, projektipäällikkö Elina Kesäniemi luettelee ja suosittelee tutustumaan myös oppimisen rakennustyömaahan, joka on yhdessä oppimisen, uusien kohtaamisten ja itsensä kehittämisen tila. Tältä rakennustyömaalta löytyy monenlaisia työkaluja ja materiaaleja opetukseen ja oppimisympäristöjen rakentamiseen.



Myös helsinkiläisten koulujen huippuosaamista tuodaan tapahtumassa esille: ”Fiestassa saamme nähdä ja kokea, mitä kaikkea upeaa helsinkiläisessä esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa osataan”, kertoo Elina ja kiteyttää: ”Tänä vuonna keskitymme erityisesti muutoksen pohtimiseen ja siihen, mistä hyvä oppiminen muodostuu”.



Ohjelma ja ennakkoilmoittautuminen

Tutustu tapahtuman ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan http://oppimisenfiesta.edu.hel.fi.



Lisätietoja

Fiestan järjestää Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kehittämishanketta.

_____________



En festival för lärande i Finlandiahuset i Helsingfors

Inlärningsfiestan är ett riksomfattande, avgiftsfritt evenemang som ordnas i Finlandiahuset den 1–2 november 2017. Fiestan riktar sig till alla som arbetar med barn och unga. Utöver proffs är också till exempel föräldrar, medlemmar i skoldirektioner, beslutsfattare och studerande välkomna.



Inlärningsfiestan är fakta, diskussioner, möten och upplevelser



Programmet omfattar talare på toppnivå, diskussionsforum, helsingforsiska skolors pitch-presentationer samt presentationer av olika företags produkter och tjänster. Vi får höra bl.a. Esko Valtaoja, Linda Liukas, Pekka Peura, Peter Vesterbacka, Marika Toivola, Kai Hakkarainen, Karoliina Korppoo, Sami Harmaala, Ernest Lawson, Yona och Elias Gould.



På evenemanget finns också ett demoland och något som kallas Inlärningsbygget, där man tillsammans ger form åt den nya skolan. I demolandet finns otaliga intressanta edutech-företag, såsom Microsoft, Qridi, xEdu och Tiny App”, berättar Fiestans ansvariga producent, projektchef Elina Kesäniemi och rekommenderar också ett besök på Inlärningsbygget som är en träffpunkt där man lära sig tillsammans och utvecklar sig själv. Här finns en mängd olika verktyg och material för undervisning och lärmiljöer.



Vi lyfter också fram de helsingforsiska skolornas toppkompetens: ”På Fiestan får vi se och uppleva hur mycket man kan i de helsingforsiska förskolorna, grundskolorna och läroanstalterna”, säger Elina och sammanfattar: ”I år koncentrerar vi oss på att fundera över förändring och vad god undervisning egentligen består av”.



Program och förhandsanmälning

Bekanta dig med programmet och anmäl dig här http://oppimisenfiesta.edu.hel.fi/sv/forstasidan/.



Närmare upplysningar

Fiestan arrangeras av sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stad. Det är en del av ett utvecklingsprojekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.