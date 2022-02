Valtameret ylittävää rakkautta ja isoäitien koskettavia kohtaloita – Jojo Moyes, Natasha Lester ja Jan-Philipp Sendker tarjoavat liikuttavia lukunautintoja kevään viihderomaaneissaan

Jojo Moyes: Morsianten laiva (ilmestynyt)

Vuonna 1946 sota on ohi, ja nuoret naiset ympäri maailman alkavat täyttää sota-aikaisia avioliittolupauksiaan. Australiasta lähtevä HMS Victoria on lastattu tuhannella merijalkaväen nuorukaisella ja 650 sotamorsiamella, jotka seilaavat aviomiestensä luokse Englantiin. Laivan säännöt ovat tiukat, eivätkä ne salli morsianten ja miehistön astua toistensa asuintiloihin. Valtameren kirkkaan tähtitaivaan alla vanhojen sitoumusten merkitys uhkaa kuitenkin haalistua. Jojo Moyes sai innoituksen Morsianten laivaan isoäidiltään, joka teki aikanaan vastaavan matkan.

Suomentanut Heli Naski

Jan-Philipp Sendker: Sydäntemme kaihoisa syke (ilmestynyt)

12-vuotias Bo Bo asuu enonsa kanssa pienessä burmalaiskylässä. Isäänsä hän näkee kerran vuodessa, äitiään hän ei muista. Eräänä päivänä Bo Bo löytää äitinsä vanhan päiväkirjan, ja eno kertoo pojalle vihdoin tämän vanhempien riipaisevan tarinan. Tarinan kuultuaan Bo Bo päättää etsiä äitinsä. Hän luottaa siihen, että rakkaus parantaa kaikkein syvimmätkin haavat. Sydäntemme kaihoisa syke on saksalaisen Jan-Philipp Sendkerin Burma-trilogian odotettu kolmas osa. Romaani on ollut myyntimenestys ympäri maailmaa.

Suomentanut Anuirmeli Sallamo-Lavi

Natasha Lester: Pariisin ompelijatar (ilmestyy 28.3.)

Millaisiin uhrauksiin naisen on oltava valmis matkalla miehisen muotimaailman huipulle?

Pariisilainen ompelijatar Estella Bissette joutuu maanpakoon saksalaisten miehittäessä Ranskan vuonna 1940. Hänen määränpäänsä on Manhattan, taskussa vain muutama kolikko, kainalossa matkalaukku ja ompelukone ja mielessä unelma omasta ateljeesta. Vuonna 2015 australialainen Fabienne Bissette matkustaa New Yorkiin vaatesuunnittelijaisoäitinsä elämäntyönäyttelyyn. Isoäidin menneisyydestä paljastuu sydänsurujen, salaisuuksien ja rakkauden vuoksi tehtyjen uhrauksien traaginen vyyhti. Australialainen Natasha Lester kirjoittaa historian rohkeista naisista, jotka uhmaavat aikansa normeja.

Suomentanut Cristina Sandu