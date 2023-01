Valtaosa Etelä-Suomen yleisistä uimarannoista oli erinomaisessa kunnossa vuonna 2022, mutta kokonaisuudessa havaittavissa vedenlaadun heikkenemistä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on laatinut EU-raportin toimialueensa yleisten uimarantojen vuoden 2022 valvontatiedoista. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella sijaitsee 105 yleistä uimarantaa. Raportti perustuu kuntien terveydensuojeluviranomaisten toimittamiin yleisten uimarantojen valvonta- ja näytteenottotietoihin kesältä 2022.

Viime vuonna Etelä-Suomen alueella 84 yleistä uimarantaa ylsi erinomaiseen uimavesiluokkaan, mikä on yksi enemmän kuin vuonna 2021. Hyvän uimavesiluokituksen sai 10 uimarantaa, eli saman verran kuin toissa vuonna. Tyydyttävässä luokassa on kaksi uimarantaa: Helsingin Aurinkolahden uimaranta ja Sipoon Joensuun Tilan uimaranta, eli kolme vähemmän kuin toissa vuonna. Huonossa uimavesiluokassa taas on seitsemän uimarantaa, mikä on kolme rantaa enemmän kuin toissa vuonna. Vaikka valtaosassa uimarannoista vedenlaatu on erinomainen, suunta on ollut viime vuosina heikkenevä.

Huonon laatuluokituksen saivat Helsingin Ison Kallahden, Marjaniemen, Pikkukosken ja Rastilan uimarannat, Lappeenrannan Sammonlahden uimaranta sekä Lohjan Aurlahden ja Moision uimarannat. Moision uimaranta on luokiteltu viitenä peräkkäisenä vuotena huonoksi, joten se joudutaan asettamaan vuoden 2023 uimakaudeksi (15.6.–31.8.) pysyvään uimakieltoon. Marjaniemen ja Pikkukosken uimarannat ovat huonossa luokassa kolmatta vuotta ja Aurlahden uimaranta toista vuotta. Kunnan terveydensuojeluviranomaisten ja toiminnanharjoittajan yhteistyössä tekemät selvittelyt ja lisänäytteenotot eivät vielä tuoneet lopullista ratkaisua ongelmaan.

Vedenlaadun luokitus ja näytteenotto perustuu EU-direktiiviin pohjautuvaan uimavesiasetukseen (sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta). Luokitukseen vaikuttaa indikaattoribakteerien eli suolistoperäisten enterokokkien ja Escherichia coli -bakteerien määrä vesinäytteissä. Luokitusta varten uimarannalta täytyy olla vähintään 16 tutkimustulosta. Tavallisissa tapauksissa tämä tarkoittaa, että valvontatiedot ovat neljältä vuodelta, ja vesinäyte on otettava vähintään neljä kertaa yhden kesän aikana: yksi näyte ennen uimakautta ja kolme näytettä uimakauden aikana.

Huutjärven pohjoinen uimaranta Pyhtäällä on uusi yleinen uimaranta, joka ei vielä saanut uimavesiluokitusta, sillä luokitukseen tarvittavia näytteenottoja ei ollut kertynyt riittävästi. Sama tilanne on myös Espoon Westendin uimarannalla: siltä puuttuu vielä yhden uimakauden tulokset. Inkoon Björkuddenilla näytteenotossa sattui virhe vuonna 2020, minkä takia se jäi vaille luokitusta vuodeksi 2021, mutta sai sen jälleen viime vuonna. Luokituksen puuttuminen ei estä rannan käyttöä uimiseen.

Näytteenotoissa havaittuja toimenpiderajan ylittäviä indikaattoribakteerien tutkimustuloksia oli vähemmän kuin toissa vuonna: neljä kertaa Helsingin alueen uimarannoilla sekä kerran Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Lohjalla. Näitä valvottiin lisänäytteenotoilla sekä tiedotettiin uimarannalla ja verkkosivuilla. Osa havainnoista johti rannan määräaikaiseen uimakieltoon tai suositukseen välttää uimista.

Mikrobiologisen laadun lisäksi yleisiltä uimarannoilta seurataan syanobakteeri- eli sinileväesiintymiä, jotka raportoidaan myös EU:lle. Syanobakteereja havaittiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen uimarannoilla 87 näytteenottokerralla vähän, 14 kerralla runsaasti ja kahdella kerralla erittäin runsaasti. Havaintoja oli 34 enemmän kuin edellisellä uimakaudella. Syanobakteerihavaintojen vuoksi kuntien terveydensuojeluviranomaisten johdolla tehtiin erilaisia hallintatoimia: mm. laadittiin tiedotteita ja annettiin ohjausta uimarannoilla, seurattiin tilannetta lisäkäynneillä ja tehtiin yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Jätteistä oli yleisillä uimarannoilla kesällä 2022 yksi havainto ja makrolevistä tai kasviplanktonista kaksi haitallisen esiintymän havaintoa. Makroleväesiintymästä tiedotettiin rannan ylläpitäjää ja pyydettiin mahdollisuuksien mukaan siivoamaan rannalle ajautuneita leviä sekä seuraamaan tilanteen kehittymistä.

Yleisten uimarantojen vedenlaadun valvonta on yksi kuntien terveydensuojeluviranomaisten lakisääteisistä tehtävistä. Aluehallintovirasto ohjaa kuntia valvonnassa ja valvoo sen vaatimustenmukaisuutta sekä kokoaa toimialueensa kuntien valvontatiedot uimavesien laadusta Euroopan Unionille laadittavaa raporttia varten. Koko Euroopan Unionin alueen yleisten uimarantojen laatuluokitukset löytyvät Euroopan ympäristöviraston (European Environment Agency) sivuilta.