Valtatie 8:n parantamishanke Rauma-Eurajoki välillä on saanut ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta perustellun päätelmän (Satakunta)

Kauriit ja hirvet kohtaavat älyteknologian: valtatiellä 8 Nousiaisissa tutkitaan aktiivisen hirvivaroitusjärjestelmän vaikutusta (Varsinais-Suomi) 28.6.2023 11:54:45 EEST | Tiedote

Hirvet ja kauriit ylittävät tien usein riista-aitojen aukkopaikkojen kohdalta. Siksi aukkokohta riista-aidassa pyritään sijoittamaan kohtaan, jossa on mahdollisimman hyvät näkemät. Hirviaitojen aukot ovat silti onnettomuusherkkiä paikkoja. Nousiaisissa valtatiellä 8 kokeillaan uudenlaista aktiivista hirvivaroitusjärjestelmää, jossa hirvivaroitusmerkkien yhteyteen on asennettu huomiovaloja. Ne aktivoituvat ja varoittavat autoilijaa vain silloin, kun hirviä tai kauriita havaitaan ajoradan läheisyydessä. Järjestelmään sisältyy myös Mynämäentien pohjoiseen liittymään asennettu ihmispuhetta tuottava äänimajakka, joka toimii pelottimena hirvieläimille ja siten ohjaa ne ylittämään tien suunnitellusta riista-aidan aukkokohdasta. Järjestelmä on vielä testauksessa.