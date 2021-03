Valtatiellä 9 selvitetään Orivesi – Jyväskylä välin kehittämistarpeita (Keski-Suomi ja Pirkanmaa)

Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskukset laativat yhteistyössä toimenpideselvityksen valtatie 9 Orivesi – Jyväskylä välille. Tavoitteena on selvittää, miten valtatien 9 Orivesi-Jyväskylä välillä parannetaan liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja matka-ajan ennustettavuutta sekä edistetään kestävän liikkumisen mahdollisuuksia.

Toimenpideselityksessä määritellään valtatien 9 Orivesi – Jyväskylä välin tavoitetilanteen ratkaisut sekä jatkosuunnittelun kehittämistoimenpiteet. Tavoitteena on sovittaa yhteen vilkkaan liikenteen ja valtatien varren maankäytön tarpeet. Lisäksi tavoitteena on tieosuuden liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristöhaittojen torjuminen. Suunnittelujakson pituus on 103 kilometriä.

Valtatie 9 on Suomen merkittävimpiä poikittaisia tieyhteyksiä ulottuen Turusta aina Venäjän rajalle Niiralaan saakka. Se yhdistää Pirkanmaan ja Keski-Suomen suuret keskukset, Tampereen ja Jyväskylän toisiinsa

Liikenne- ja viestintäministeriö määrittelee merkittävät maanteiden ja rautateiden pääväylät ja niiden ympärivuorokautisen liikenteen turvaavat palvelutasot. Valtatie 9 väli Tampere-Jyväskylä on määritelty palvelutasoluokkaan 1. Nykyisellään tie ei vastaa liikennemäärien eikä palvelutasoluokan edellyttämää tasoa.

Maanteiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Nyt käynnissä oleva suunnitelma on esiselvitys, jonka tarkoituksena on määrittää valtatien tavoitetila sekä jatkosuunnittelun tarpeet. Toimenpideselvityksen suunnittelutarkkuus on yleispiirteinen, ja ennen toteuttamista tulee laadittavaksi lakisääteiset tiesuunnitelmat jatkosuunnitteluun valituista vaihtoehdoista.

Toimenpideselvitystä laatii Plaana Oy. Työtä ohjaa hankeryhmä, johon kuuluu ELY-keskusten ja Väyläviraston asiantuntijoiden lisäksi alueen kuntien sekä Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen museon edustajat. Toimenpideselvitys valmistuu vuoden 2022 alkupuolella.

Suunnittelun etenemistä voi seurata verkkosivulla https://vayla.fi/vt-9-orivesi-jyvaskyla. Yleisötilaisuutta ei järjestetä suunnittelun aikana, mutta mielipiteitä, kommentteja tai muuta palautetta voi antaa missä vaiheessa suunnitteluprosessia tahansa.