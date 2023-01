Valtiokonttori huutokauppasi valtion lyhytaikaista velkaa: tulokset

Huutokauppa on osa valtion lyhytaikaista varainhankintaa. Huutokaupatut velkasitoumukset olivat maturiteetiltaan 7 ja 10 kuukautta.

Huutokaupan tulokset

Velkasitoumukset, jotka erääntyvät 14.8.2023:

Huutokaupan määrä: 1 000 miljoonaa euroa

Tarjousten määrä: 1 470 miljoonaa euroa

Hyväksytty hintataso/tuotto: 98,397 / 2,740 %

Tarjous–allokointi-suhde: 1,47

Velkasitoumukset, jotka erääntyvät 13.11.2023:

Huutokaupan määrä: 1 000 miljoonaa euroa

Tarjousten määrä: 1 125 miljoonaa euroa

Hyväksytty hintataso/tuotto: 97,562 / 2,950 %

Tarjous–allokointi-suhde: 1,13

Valtion varainhankinnan tulevat huutokaupat on julkaistu huutokauppakalenterissa.

Valtion lainanoton suunnitelma vuodelle 2023 on julkaistu

Talousarvioesityksen mukainen valtion nettolainanoton tarve tälle vuodelle on 8,4 miljardia euroa. Erääntyvän valtionvelan määrä on 28,0 miljardia euroa. Valtion bruttolainanoton tarve on siis yhteensä 36,4 miljardia euroa vuodelle 2023. Varainhankinta tullaan toteuttamaan hyvin samalla tavalla kuin vuonna 2022 lainanoton määrien ollessa samaa luokkaa.

Noin puolet vuoden tarvittavasta bruttolainanotosta toteutetaan pitkäaikaisella varainhankinnalla ja puolet lyhytaikaisilla, alle vuoden mittaisilla velkasitoumuksilla. Vuonna 2023 valtio laskee liikkeeseen kolme uutta euromääräistä viitelainaa, joista ensimmäisen todennäköisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.