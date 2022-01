Valtiokonttori järjestää valtion viitelainan huutokaupan 18. tammikuuta

Huutokaupattavan lainan tiedot

15.9.2026 erääntyvä laina:

Kuponkikorko: 0,000 %

Huutokaupattava enimmäismäärä: 1 000 miljoonaa euroa

Huutokaupassa Valtiokonttori laskee liikkeeseen lisäerän aikaisemmin liikkeeseen laskettuun sarjaobligaatioon. Huutokauppaan voivat osallistua vain päämarkkinatakaajapankit.

Valtiokonttori julkaisee huutokaupan tulokset pian tarjousajan päättymisen jälkeen. Tulokset julkaistaan myös sivustolla valtionvelka.fi

Valtion velanoton toteutus vuonna 2022

Hallituksen talousarvioesityksen mukaan nettolainanoton määrä on 6,9 miljardia euroa vuonna 2022. Erääntyvän valtionvelan määrä on 21,6 miljardia euroa. Bruttolainanoton tarve on yhteensä 28,5 miljardia euroa. Valtion varainhankinnan strategia pysyy samanlaisena kuin vuonna 2021 varainhankinnan määrien ollessa hyvin samaa luokkaa.

Noin 60 % vuoden tarvittavasta bruttolainanotosta toteutetaan pitkäaikaisella varainhankinnalla ja loput lyhytaikaisilla velkasitoumuksilla. Vuonna 2022 aiotaan laskea liikkeeseen kolme uutta euromääräistä viitelainaa, joista ensimmäinen todennäköisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Lue lisää velanoton näkymistä valtionvelka.fi -sivustolta