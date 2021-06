Valtiokonttori kannustaa pienyrityksiä hakemaan sulkemiskorvausta

Jaa

Pienet alle 50 työntekijän yritykset ovat löytäneet sulkemiskorvauksen varsin hyvin. Korvauksen haku Valtiokonttorista on ollut nyt auki kuukauden.

”Toivomme, että kesän kiireistä huolimatta yritykset ehtisivät lähettämään hakemuksia jatkossakin. Hakemusten käsittelyajat vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta korvauksen myöntöprosentti on erittäin korkea. Yli 90 prosenttia päätöksen saaneista yrityksistä on saanut sulkemiskorvausta,” kertoo palvelujohtaja Mari Selviranta Valtiokonttorista.

Sulkemiskorvaus koskee yleisesti asiakkaille avoimia ravintola- ja anniskelutiloja, ei kuitenkaan henkilöstö- tai tilausravintoloita. Lisäksi kuntosalit ja muut liikuntapaikat, jotka joutuivat olemaan suljettuina aluehallintoviraston määräyksestä, voivat myös olla oikeutettuja sulkemiskorvaukseen. Korvausta voi hakea sulkemisajalta, vaikka yritys olisi ennen sitä ollut auki rajoitetusti.

Sulkemiskorvauksen hakuaika päättyy tämänhetkisen tiedon mukaan elokuun lopussa.

Sulkemiskorvausta on maksettu jo yli 41 miljoonaa euroa

Ensimmäisen hakukuukauden aikana sulkemiskorvausta haki yhteensä 4352 yritystä. Kaiken kaikkiaan korvausta on maksettu yhteensä jo 41,6 miljoonaa euroa. Eniten korvausta on haettu ravitsemistoiminnan ja urheilutoiminnan sekä huvi- ja virkistyspalvelujen toimialoilta. Tämä näkyy myös päätöksissä, sillä tukea on tähän mennessä maksettu eniten ravitsemistoiminnan alalle. Alueellisesti korvausta on maksettu eniten Uudellemaalle.

Tarkempia sulkemiskorvauksen tilastotietoja löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta osoitteesta valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaustilastot.

Sulkemiskorvausta myös keskisuurille ja suurille yrityksille

Keskisuurille ja suurille yrityksille suunnattu sulkemiskorvaus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7. ja haku Valtiokonttorissa avautuu heinäkuun puolivälissä. Lakiehdotuksen mukaan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvaus koskee yrityksiä ja konserneja, joissa on vähintään 50 työntekijää ja jotka on määrätty suljettavaksi lain tai viranomaisen päätöksellä.

Korvaukseen oikeutettuja yrityksiä ovat ravintolat ja muut ravitsemisyritykset, jotka suljettiin keväällä tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla, tai aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla sulkemat liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Lisätietoja

Mari Selviranta, palvelujohtaja, puh. 0295 50 2015

Jyri Tapper, toimialajohtaja, puh. 0295 50 2950