Valtiokonttori maksanut yli 31 miljoonaa euroa polttoainetukea

Polttoainetuki kompensoi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua, joka alkoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Polttoainetuki koostui kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukea oli mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022), ja se kattoi 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta.

90 prosenttia hakemuksista sai myönteisen päätöksen

Valtiokonttori vastaanotti hakuaikana yhteensä 10 857 polttoainetukihakemusta.

Kaikki saapuneet tukihakemukset on saatu käsiteltyä ja tukea maksettiin yhteensä noin 31,5 miljoonaa euroa. Tuen hyväksymisprosentti on korkea, sillä 90 prosenttia saapuneista hakemuksista sai myönteisen tukipäätöksen. Tukea maksettiin keskimäärin noin 3 200 euroa per yritys.

Eniten tukea, noin 6 miljoonaa euroa, maksettiin Uudellemaalle. Toimialoista sitä saivat eniten maaliikenne ja putkijohtokuljetus, erikoistunut rakennustoiminta sekä metsätalous ja puunkorjuu.

Valtiokonttorilla on vielä käsiteltävänä tuen oikaisuvaatimuksia, ja osalla hakijoista on vielä aikaa oikaisuvaatimuksen jättämiseen. Maksettujen tukien määrässä voi siis tapahtua vielä pieniä muutoksia.

Kaikki tilastot saapuneista hakemuksista ja myönnetyistä tuista löytyvät polttoainetuen tilastosivulta.