Valtion budjetin pitää tukea uuden luomista

Tekniikan akateemiset patistaa hallitusta ja yrityksiä satsaamaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yritystukien johtoajatuksena näyttää olevan vanhan ylläpito.

Tekniikan akateemisten mielestä julkisista yritystuista tulee kohdentaa vuositasolla 200 miljoonaa euroa uudistumista, digitaalisten teknologioiden soveltamista, datan hyödyntämistä ja työntekijöiden osaamista lisääviin toimiin.



– Yksityinen kulutus ja investoinnit ovat keskeiset uutta kasvua luovat voimat. Palkansaajat ovat viime vuosina joutuneet tinkimään omasta ostovoimastaan. Nyt on yritysten aika näyttää kyntensä kasvun turvaamiseen investoimalla, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.



Vienti vetää ja suomalaiset yritykset voivat hyvin. Pörssiyritystemme maksamat osingot ovat nousussa, mutta teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen laskevat. TEKin mielestä on erityisen huolestuttavaa, että Suomen teollisuuden panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen ovat laskeneet Euroopan kärjestä lähelle keskitasoa.



– Suomalaisesta yritystukijärjestelmästä tulee mieleen sanonta ”vanha keino on parempi kuin pussillinen uusia”. Työ- ja elinkeinoministeriön yritystukiraportin mukaan 11 prosenttia yritystuista on uudistavia ja loput vanhaa säilyttäviä.

Onko veronmaksajan syytä maksaa viuluja, jos yrityksillä ei ole omasta mielestään mitään kehitettävää, Jokinen kysyy.



Yliopistojen erityinen tehtävä on tuottaa uutta tietoa, ja sen ne tekevät. Yliopistojen ja yritysten yhteistyö on tehokas tapa saada uusin tieto ja osaavia ihmisiä yritysten käyttöön. TEKin mielestä tähän yhteistyöhön on syytä panostaa ensi vuoden budjetissa.

– Viime vuoden lopussa aloittanut Tekniikan verkostoyliopisto FiTech on esimerkki uudesta toimintatavasta, jolla on lisätty joustavasti koulutustarjontaa osaajapulasta kärsivillä alueilla. FiTech-verkostoyliopistolle on varmistettava pysyvä rahoitus, Jokinen vaatii.