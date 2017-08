Valtiovarainministeriön budjettiehdotus: Hallituksen budjettiriiheen jäi 400 miljoonan euron kevennystarve

Kolmannes veroista kulutusveroja – Alkoholivero voi nousta 1.6.2017 00:05 | Tiedote

Suomen kulutusverotuotot ovat kasvaneet viime vuosina maltillisesti. Suomen arvonlisäverokannat ovat säilyneet ennallaan vuodesta 2013, mutta joidenkin valmisteverojen verotasoja on nostettu. Esimerkiksi tupakka-askin hinnasta verojen osuus on jo 87 prosenttia. Kulutusveroilla kerättiin vuonna 2016 noin 31 miljardia euroa. Tämä ilmenee Veronmaksajien ekonomisti Janne Kalluisen selvityksestä ”Kulutusverotuksen trendit meillä ja muualla”. Selvityksessä on tarkasteltu kulutusverotusta EU- ja OECD-maissa. - Kulutusverotus on Suomessa kireää useilla mittareilla. Kulutusverojen määrä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen on 14,5 prosenttia, joka on kansainvälisessä vertailussa korkea osuus. Kaikista julkisyhteisöjen verotuloista kulutusverot kattavat noin kolmanneksen, Kalluinen toteaa. Kulutusverotasot kiristyivät Euroopassa yleisesti vuosikymmenen alussa, mutta tilanne on tasapainottunut vuoden 2015 jälkeen. Suomen kulutusverotuksessa on tapahtunut merkittävä muutos autoilun verorakenteess