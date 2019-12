Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen on tyytyväinen Hämeen alueen liikennehankkeiden ja opiskelijoiden terveydenhuollon lisärahoitukseen talousarvioesityksessä

Korjaus järjestäjätahoon: Antti Lindtmanin juhlapuhe itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2019 13:48:08 EET | Tiedote

Korjaus järjestäjätahotietoon alla: Korson, Koivukylän ja Rekolan Sosialidemokraattien itsenäisyyspäivän juhla Juhlapuhe, julkaistavissa klo 13.30 Antti Lindtman Muutokset puhuttaessa mahdollisia *** Hyvä kaupunginjohtaja, Arvoisa juhlaväki, Rakkaat ystävät, Suomi-laivalla on koko historiansa ajan ollut selkeä suunta. Se on aina seilannut kohti parempaa - kansakunta kyydissään. Aika ajoin laiva on kohdannut karikkoja. Mutta aina on Suomi-laiva tarpeen tullen yhdessä korjattu ja matkaa jatkettu kohti kaikille parempaa huomista. Kohtalonhetkinä on kansakunnalla ollut riittävästi luottamusta ja lujaa uskoa tulevaisuuteen. Ne ovat valaneet sellaista vakautta, jonka turvin pahimmatkin myrskyt on selätetty. Suomella on aina ollut johdossaan myös sellaisia viisaita päättäjiä, jotka ovat kyenneet rohkaisemaan kansakuntaa sen kaikkein vaikeimpina hetkinä. Meillä on totisesti ollut kansakuntana hyvä herraonni ja tietenkin myös rouvaonni. Kuten sodan etulinjassa käynyt pääministerimme Mauno Koivi