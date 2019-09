Valtti-ohjelma auttaa vammaisia lapsia harrastusten pariin

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n valtakunnallisessa Valtti-ohjelmassa autetaan vammaisia ja tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria liikuntaharrastuksen löytämisessä. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on ollut Valtti-ohjelmassa mukana pilottivuodesta 2016 lähtien.

Ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin, joka toimii ohjattavansa liikuntakaverina ja harrastuksen pariin saattajana. Jyväskylässä Valtteina toimivat liikuntatieteellisen tiedekunnan liikunnan yhteiskuntatieteen ensimmäisen vuoden opiskelijat. Tänä vuonna Jyväskylässä on 11 perhettä mukana ja Valtti-ohjelma startataan yhteisesti Liikuntapääkaupunki Expon yhteydessä perjantaina 13.9. Lisäksi Valtti-ohjelmassa on mukana muutama Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija

- Kaikille liikunnan harrastaminen ei ole helppoa ja itsestään selvää. Vanhemmat eivät välttämättä tiedä, mikä liikuntamuoto voisi sopia parhaiten heidän lapselleen, mistä harrastuspaikan löytää ja miten toimintaan pääsee mukaan. Valttien tavoitteena on vastata juuri näihin kysymyksiin, Jyväskylän Valttikoordinaattori Heidi Skantz kertoo.

Alkututustumisen jälkeen opiskelija eli Valtti suunnittelee ohjattavalleen noin neljän liikuntakokeilukerran jakson, joka toteutetaan syksyn aikana. Valtin tehtävänä on ottaa yhteyttä urheiluseuroihin ja selvittää miten ja milloin lajia on mahdollista tulla kokeilemaan. Soveltuvia urheiluseuroja löytää helpoiten Jyväskylän kaupungin sivuilta tai VAU:n löydä oma seura -palvelun avulla. Sivuille on koottu urheiluseurat ja muut toimijat, joissa on jo vammaisurheilijoita tai erityistä tukea tarvitsevia liikkujia tai joilla on valmiuksia ja haluaa ottaa heitä toimintaansa.

Opiskelijoille kokemusta erityisryhmien kanssa toimimisesta

Valtti-ohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia toimimaan erityislasten kanssa. Parhaimmillaan opiskelija innostuu erityisliikunnasta niin paljon, että haluaa alkaa kehittämään sitä esimerkiksi omassa urheiluseurassaan tai jatkaa ohjattavansa vapaa-ajan henkilökohtaisena avustajana.

- Suurimmalla osalla liikuntatieteiden opiskelijoista on kokemusta urheiluseuratoiminnasta, mutta vain harva on ollut mukana erityisryhmien liikunnassa. Valtti-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden tarkastella urheiluseuratoimintaa uudesta näkökulmasta, sanoo Jyväskylän Valttikoordinaattori Liisa Vänttinen.

Aiempina vuosina noin puolet Valtti-ohjelmaan osallistuneista lapsista ja nuorista ovat löytäneet itselleen harrastuksen. Liikuntaharrastuksen kautta lapsi tutustuu uusiin ihmisiin, oppii toimimaan muiden kanssa ja voi löytää uusia ystäviä. Vanhemmat voivat saada lapsen harrastuksen kautta vertaistukea samassa tilanteessa olevilta perheiltä.