Valtuusto hyväksyi talousarvion ja päätti perustaa alustayhtiön

Valtuusto päätti palauttaa kunnille 15 miljoonaa euroa 8.10.2018 15:26 | Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri palauttaa jäsenkunnille edellisten vuosien taseeseen kertynyttä ylijäämää 15 miljoonaa euroa. Esimerkiksi Tampereen kaupungille palautus merkitsee noin 5,7 miljoonan euron osuutta. Sairaanhoitopiiri palautti myös viime vuonna vastaavan summan jäsenkunnilleen. - Ylijäämää palautettiin kuntien pyynnöstä. Ylijäämää on kerrytetty sairaanhoitopiirin taseeseen etupihan rakennushankkeen rahoitukseen. Etupihan kokonaisuus on pysynyt hyvin budjetissa ja lainaa on nostettu vähemmän kuin alun perin suunniteltiin, kertoo sairaanhoitopiirin talousjohtaja Pasi Virtanen. Palautuksen jälkeen sairaanhoitopiirin taseessa ei ole merkittäviä ylijäämiä. Palautus käsiteltiin sekä sairaanhoitopiirin hallituksessa että valtuustossa maanantaina 8.10.2018, kun välitilinpäätöksen tiedot olivat käytössä.