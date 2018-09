Valutgången i Sverige – förändrad utrikes- och säkerhetspolitik?

Söndagen den 9 september går Sverige till riksdagsval. Opinionsmätningarna tyder på att det blir ett mycket jämnt val. Socialdemokraterna är fortsatt det största partiet medan Sverigedemokraterna och moderaterna slåss om andra platsen.

I dagsläget är det omöjligt att förutspå hur en regering kommer att se ut, men Sverigedemokraternas allt starkare stöd kan innebära att en blocköverskridande regering kvarstår som det enda alternativet.

Välkommen på en paneldiskussion om hur den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken kommer att påverkas av valutgången. Sveriges ambassadör Anders Ahnlid hälsar välkommen medan minister Pär Stenbäck modererar samtalat. Diskussionen ordnas av Utrikespolitiska samfundet i samarbete med Hanaholmen och Sveriges ambassad i Helsingfors.

Tid: tisdagen den 11 september kl. 16.30-18.00

Plats: Sveriges ambassad, Norra esplanaden 7A

Medverkande i panelen:

Katarina Tracz är direktör för Tankesmedjan Frivärld sedan 2011. Hon är specialist på utrikes- och säkerhetspolitik med betoning på Östersjö-regionen. Hon medverkar i ett flertal svenska och internationella medier och har publicerat ett flertal rapporter. Tracz har även skrivit boken The Sea of Peace? Increased Tensions Around the Baltic Sea (2015).

Mats Bergqvist är ambassadör med en lång diplomatisk karriär bakom sig. Han var ambassadör i Helsingfors 1992-97 och flyttade härifrån till London för sju år. Han har också varit ambassadör i Israel och tjänstgjort vid FN-representation och i Washington. Han är en aktiv debattör i utrikes- och säkerhetspolitiska frågar och har nyligen medverkat i en finländsk utredning om NATO-frågan.

Media ombeds anmäla sig till Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård senast den 11 september kl. 11

