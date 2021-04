Vamia palkittiin kunniamaininnalla Vuoden NY-koulu -kilpailussa

Jaa

Vamia on saanut kunniamaininnan Nuori Yrittäjyys ry:n Vuoden NY-koulu -kilpailussa. Nuori yrittäjyys ry halusi palkita poikkeuksellisena lukuvuotena aktiiviset koulut, jotka ovat olosuhteista huolimatta vieneet eteenpäin yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen harjoittelua opiskelijoidensa kanssa.

Vuosi yrittäjänä -koulutukselle tämä vuosi on ollut erittäin vaikea ja nähtiin, että tsemppaaminen olisi hyväksi kaikille koulutusta pitäville tahoille, jotka ovat onnistuneet hankalasta tilanteesta huolimatta järjestämään koulutusta tehokkaasti ja hyvin. Vuoden NY-koulun kunniamaininnat jaettiin Uskalla Yrittää -finaalin Opettajaseminaarissa keskiviikkona 21.4.2021 virtuaalisesti. Vamian lisäksi kunniamaininnan saa Riveria Pohjois-Karjalasta.

Perustelut kunniamainintaan olivat:

Koululla kokonainen Nuori yrittäjyys opettajatiimi

Kaikki toisen asteen NY-ohjelmat käytössä

Liittyivät avomielin ja innolla neuvonantajakokeiluun, eli NY-yrityksille omat paikallisen yrittäjäjärjestön neuvonantajat (NY koordinoi)

Tehnyt pitkäjänteistä kehittämistyötä, saaneet uusia opettajia innostumaan, uusia opintolinjoja mukaan

Haluavat verkostoitua, mukana monessa

Nuori yrittäjyys Pohjanmaan pitkän linjan yhteistyökumppani, joka on innolla ja positiivisesti mukana kaikessa! Haluavat kehittyä ja ajattelevat aina opiskelijoidensa etua.

OPISKELIJALÄHEISYYS!

Menestyvät semifinaalissa ja muissa kilpailuissa, monta finalistia tänä vuonna

Poikkeusolot ja etäopiskeluhaaste, josta koulu selvinnyt hienosti!

- On hienoa saada kunniamaininta kovasti tehdystä työstä ja on ollut kiva nähdä, että olemme pystyneet kehittämään opetusta digitaalisessa ympäristössäkin, kertovat Vamian NY-opettajat.

Vamiassa Vuosi yrittäjänä koulutusta opettaa Carola Holmlund, Guy Bokull, Jan Nedergård, Tanja Skåtar, Olle Herrgård, Riikka Mäkelä, Jussi Itämäki, Anne Peltomäki ja Tea Lehtikevari. Vaikeasta vuodesta huolimatta, tilanne nähdään valoisana. Opiskelijat sparraavat toisiaan ja välillä myös opettajia. Nuoret ovat ottaneet pandemia-ajan hyvin. Tänä vuonna on ollut jo 10 viikkoa etäopetusta, joten he ovat tottuneet tilanteeseen.

Opettajat nostavat Nuori yrittäjyys konseptissa muutamia asioita, joista yksi tärkeimmistä on yritysneuvonantajatoiminta. Sen kautta jokainen opiskelijayrittäjäryhmä on saanut oman yritysneuvonantajan paikallisista yrittäjistä ja konsepti on toiminut erinomaisesti.

Yhteistyöllä on myös suuri vaikutus opiskeluun. Vamiassa sekä suomen- että ruotsikieliset NY-ryhmät tekevät yhteistyötä sujuvasti kielestä riippumatta. Tänä vuonna kokeiltiin myös kielikylpytoimintaa, jossa yksi suomenkielinen yritysryhmä opiskelee ruotsiksi yrittäjyyttä, ja ryhmäläiset ovat olleet opetukseen erittäin tyytyväisiä eli positiivista synergiaa löytyy puolin ja toisin.

Vamialta osallistuu tänä vuonna neljä NY-yritystä Uskalla yrittää -finaaliin.

Nuori Yrittäjyys ry on suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen kärkijärjestö. Järjestö auttaa toiminnallaan lasten ja nuorten yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen oppimista. Se on yhteistyökumppani koulutuksen järjestäjien, päätöksentekijöiden, yrityselämän ja nuorten välillä. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa opettajille opetussuunnitelman mukaisia työvälineitä laaja-alaista osaamista tukevien taitojen oppimiseen esiopetuksesta korkea-asteelle.