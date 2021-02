Vamia siirtyy etäopetukseen 16.2. alkaen

Pikku Kasarmin päiväkodissa on todettu kaksi koronatartuntaa – kaksi ryhmää on asetettu karanteeniin 14.2.2021 17:21:36 EET | Tiedote

Kaksi koronatartuntaa on ilmennyt Pikku Kasarmin päiväkodin ryhmissä 13.2. Terveysviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti samoissa ryhmissä olevat lapset ja työntekijät on asetettu karanteeniin. Yhteensä karanteeniin on asetettu 27 lasta ja 8 aikuista. Muiden ryhmien osalta Pikku Kasarmin päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti. Sekä altistuneiden lasten että päiväkodin muiden ryhmien lasten perheisiin on oltu yhteydessä Wilman kautta. Vamialla yksi uusi tartunta Vamian Hansa-kampuksella on todettu yksi uusi koronatartunta. Tartunnalle altistuneet 8 henkilöä on asetettu karanteeniin.