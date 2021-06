Vamian hyvinvointipalvelut tiedottaa:

Jaa

Vamialle on myönnetty Vammaisalan ammattitutkinnon järjestämislupa

Vamialle myönnettiin Vammaisalan ammattitutkinnon järjestämislupa 1.8.2021 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että vammaisalan ammattitutkinnon järjestämisluvan myöntäminen Vamialle on tarpeellista ottaen huomioon alueellisen osaamistarpeen ja nykyisen koulutuksen tarjonnan. Vammaisalan ammattitutkinnon järjestämisen avulla voidaan osaltaan vastata vammaisalan uudistamiseen liittyviin osaamis- ja koulutustarpeisiin.

Vammaisalan tehtävissä, joissa ei edellytetä sosiaalialan tai terveysalan ammattihenkilöitä, tulisi hyödyntää vammaisalan ammattitutkinnon suorittaneita, koska lähihoitajien työvoimatarpeisiin ja -saavutettavuuteen kohdentuu paljon haasteita mm. eri lainsäädäntöuudistusten vuoksi. Henkilökohtaisen avun osaamisalan siirtyminen osaksi vammaisalan ammattitutkintoa ja SORA-tutkinnoksi on vammaisten henkilöiden ja työelämän näkökulmasta tarpeellinen uudistus, jonka toteuttaminen edellyttää riittävää koulutustarjontaa.

- Hienoa, että olemme saaneet Vamialle järjestämisluvan vammaisalan ammattitutkintoon. Käynnistämme koulutuksen tulevan lukuvuoden aikana. Tutkintouudistuksen myötä henkilökohtaisen avun osaamisala siirtyy sosiaali- ja terveysalan koulutukseksi, kertoo Hyvinvointipalveluiden koulutuspäällikkö Toni Borén.

----------------------------------------------------

Vihdoinkin saa opiskella alan jatkotutkintoa Vaasassa – Vamia tarjoaa erikoisammattitutkintokoulutusta hius- ja kauneusalan osaajille

Vamialla syksyllä alkanut hius- ja kauneusalan erikoisammattitutkinto on alan ensimmäinen jatkokoulutus Pohjanmaalla. Alkaneen koulutuksen kokemuksista kertovat kampaajat Jenna Nukala ja Iina Kananoja, Sky-kosmetologi Minna Schmiedehausen sekä Salon Adelaiden kosmetologitiimi Susanna Haanpää, Erle Maetalu ja Tanja Kyrölä.

- Vihdoinkin saa opiskella alan jatkotutkintoa Vaasassa. Kaikki koulutukset ovat oikeastaan Helsingissä ja sinne on pitkä matka, toteaa Susanna.

Hyöty koulutuksesta on ollut konkreettista. Uusien hoitojen ja laitteiden tutustumisen lisäksi koulutuksen aikana on itsensä johtamiseen ja omaan jaksamiseen alkanut kiinnittää huomiota. Luovuus työssä on lisääntynyt ja varmuus omaan työskentelyyn on vahvistunut.

Asiakkaat arvostavat oman luottokampaajan/ -kosmetologin jatkokoulutusta. On enemmän tietoutta vastata valveutuneiden asiakkaiden kysymyksiin ja kysyntäänkin. Yleistietämys on lisääntynyt valtavissa määrin koulutuksen myötä.

Hius- ja kauneusalan erikoisammattitutkintoa opiskelu vaatii halua kehittää itseään ja aikaa siihen, että pystyy sovittamaan opiskelun muuhun elämään.

Seuraava Vamian hius- ja kauneusalan erikoisammattitutkinnon koulutusryhmä aloittaa ensi syksynä.

Lisätietoja: Hyvinvointipalveluiden koulutuspäällikkö Toni Borén, 040 829 4225